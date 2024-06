Wypadek tramwaju w Katowicach. Pojazd się wykoleił

Na ul. Korfantego w Katowicach doszło w niedzielę, 2 czerwca, do poważnego wypadku, gdy tramwaj wypadł z torów i uderzył w słup trakcyjny. Pojazd wykoleił się ok. godz. 17.30, co doprowadziło do bardzo dużych utrudnień w ruchu - ul. Korfantego jest nieprzejezdna na odcinku od skrzyżowania z ul. Misjonarzy Oblatów do ronda Ziętka, a ruch tramwajów z Katowic do Chorzowa i w odwrotnym kierunku został całkowicie wstrzymany.

Motorniczy tramwaju, który prawdopodobnie zasłabł, jest w ciężkim staniu ranny i trafił do szpitala. rannych zostało ponadto sześciu pasażerów, jednak nie wiadomo, czy również zostali hospitalizowani. Dalsza część tekstu poniżej.

