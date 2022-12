Profilaktyczna mastektomia i rekonstrukcja piersi w dąbrowskim szpitalu

Refundacja profilaktycznej mastektomii przez NFZ została wprowadzona w 2019 roku po głośnych i wielomiesięcznych konsultacjach społecznych, a w grudniu br. Zagłębiowskie Centrum Onkologii w Dąbrowie Górniczej, jako jeden z niewielu szpitali w województwie śląskim uzyskało kontrakt umożliwiający przeprowadzanie tego typu zabiegów.

Na czym polega profilaktyczna mastektomia piersi?

Mastektomia profilaktyczna polega na prewencyjnym usunięciu piersi. Chodzi o zredukowanie ryzyka zachorowania na raka piersi nawet o 90-95%, zapewniając pacjentce nie tylko zdrowie fizyczne, ale i komfort psychiczny. Co ważne, zabieg ten jest często połączony z rekonstrukcją usuniętego narządu.

- Poszerzenie oferty medycznej Zagłębiowskiego Centrum Onkologii o zabiegi profilaktycznej mastektomii wraz z rekonstrukcją piersi to bardzo ważny krok w stronę realizacji naszych celów, jako wiodącego ośrodka w regionie. To także odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na tego typu zabiegi w województwie śląskim i kraju - mówi Marzena Kula, Dyrektor Zagłębiowskiego Centrum Onkologii.

Jak wygląda kwalifikacja do profilaktycznej mastektomii?

Kwalifikacją pacjentek do zabiegu profilaktycznej mastektomii, zajmie się zespół doświadczonych specjalistów. Zespół składa się z psychologa, lekarza specjalisty genetyki klinicznej, lekarza specjalisty onkologii klinicznej oraz lekarza specjalisty chirurgii onkologicznej. Ich zadaniem będzie nie tylko przeprowadzenie samego zabiegu, ale również odpowiednie przygotowanie pacjentki i otoczenie wsparciem po wykonanej operacji.

- O pacjentki zadbają nasi najlepsi chirurdzy, posiadający odpowiednie doświadczenie i kompetencje w tej dziedzinie - dodaje Kula.

Profilaktyczna mastektomia to zabieg, który coraz szerzej gości w świadomości Polek i Polaków. Choć nigdy nie jest to łatwa decyzja, dzięki niej pacjentka (lub pacjent, ponieważ zabiegi wykonuje się także u mężczyzn) znajdująca się w grupie ryzyka, może obniżyć prawdopodobieństwo zachorowania na raka piersi prawie do zera.

- Możemy zapewnić o najwyższym, światowym poziomie wykonywanych zabiegów. Nasz szpital pokazuje, że dysponuje pełnym potencjałem: kadrowym, sprzętowym i kompetencyjnym, który od dłuższego czasu staramy się zwiększać i doskonalić. Najważniejsze jednak, że poszerzając naszą ofertę medyczną o refundowane zabiegi profilaktycznej mastektomii z rekonstrukcją piersi, odpowiadamy na potrzeby zdrowotne mieszkanek Dąbrowy Górniczej, Zagłębia, a także całego województwa, jednocześnie wykorzystując dla pacjentów zaplecze jakim dysponujemy – mówi dr n. med. Tomasz Szczepanik, Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa ZCO.

Kto kwalifikuje się do zabiegu profilaktycznej mastektomii?

Zabieg profilaktycznej mastektomii dotyczy pacjentek z wysokim lub bardzo wysokim ryzykiem zachorowania na nowotwór złośliwy piersi, u których wykluczono nowotwór, i które spełniają co najmniej jeden z poniższych warunków:

Potwierdzona obecność mutacji BRCA1/BRCA2

Obciążający wywiad rodzinny: dwa zachorowania u krewnych I lub II stopnia przed 50 rokiem życia lub trzy zachorowania w dowolnym wieku (łącznie z probantką)

Obciążający wywiad rodzinny: rozpoznanie u krewnych I stopnia metachronicznego lub synochronicznego zachorowania na nowotwór złośliwy piersi

Potwierdzona obecność choroby proliferacyjnej piersi przebiegającej z atypią komórkową

Świadczenie obejmuje:

Procedurę mastektomii lub odjęcia piersi (zabieg jednostronny lub obustronny)

Procedurę rekonstrukcji piersi (zabieg jednostronny lub obustronny)

Znieczulenie do zabiegu

Opiekę przed i pooperacyjną

Od roku 2018 w Oddziale Chirurgii Onkologicznej wykonano ok. 100 rekonstrukcji piersi różnymi metodami. To pokazuje, jak duże jest zapotrzebowanie na tego typu operacje w Dąbrowie Górniczej i okolicach.

Nowotwór piersi jest jednym z najpowszechniejszych nowotworów. Aż ok. 25% przypadków występuje w rodzinie, a mutacje BRCA1 i BRCA2 odpowiadają za 5-10% przypadków zachorowań – jest to istotny problem dla pacjentek z tymi mutacjami, ponieważ ocenia się, że 80-90% z nich zachoruje na raka piersi do 60 roku życia. W tej chwili w Polsce jest ok. 100 000 kobiet z tą mutacją.

- Wystąpienie o refundację profilaktycznej mastektomii było spowodowane coraz większą liczbą pacjentek chcących zoperować się profilaktycznie, a na śląsku ciężko było znaleźć placówkę, w której można zrobić to na NFZ. Ponieważ Oddział Chirurgii Onkologicznej operuje coraz więcej pacjentek z rakiem piersi i wykonuje coraz więcej zabiegów rekonstrukcji, stwierdziliśmy, że jesteśmy przygotowani do wyjścia naprzeciw oczekiwaniom pacjentek. Po spełnieniu wymagań Narodowego Funduszu Zdrowia otrzymaliśmy w grudniu tego roku decyzję o możliwości wykonywania na naszym Oddziale profilaktycznej mastektomii – to wielki dzień dla nas jako szpitala i dla pacjentek obciążonych tą chorobą – mówi lek. Janusz Sznajder, kierujący Oddziałem Chirurgii Onkologicznej ZCO.

Sonda Czy bierzecie udział w badaniach profilaktycznych raka? Tak Tak, ale nie robię tego regularnie Nie