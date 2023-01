Hodowca ryb utonął w zbiorniku. Jego śmierć nagrała kamera

Racibórz. Hodowca ryb utonął w zbiorniku

O tragedii informuje lokalny serwis naszraciborz.pl. Jak czytamy, 61-letni mężczyzna wpadł do wypełnionego wodą, mającego 1000 litrów pojemności, który mieści się na posesji przy ul. Brzeskiej w Raciborzu. Świadkowie zdarzenia zdołali wyciągnąć mężczyznę i wezwać służby. Ratownicy przystąpili do resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Niestety, poszkodowanego nie udało się uratować. Sprawę bada policja. Wiadomo, że 61-latek był lokalnym hodowcą ryb. Jak podaje naszraciborz.pl, prokuratura dysponuje nagraniem, na którym widać przebieg zdarzenia. Pozwoli ono ustalić, co dokładnie się wydarzyło. Ciało zabezpieczono do sekcji.

