Rodzice zamordowanej Wiktorii pochowają ukochaną córeczkę. Znamy datę pogrzebu 18-latki

Trumna z ciałem zamordowanej Wiktorii spocznie na cmentarzu w Bytomiu

18-letnia Wiktora cieszyła się życiem, miała przed sobą wiele planów i marzeń do zrealizowania. Wszystko zmieniło się, gdy na swojej drodze spotkała 19-letniego Mateusza H.. Ona wracała z dyskoteki, on z nocnej zmiany. Przekonał ją by pojechała z nim do Radzionkowa, gdzie wynajmował mieszkanie.

H. zamordował Wiktorię, gdy ta spała, później jej ciało zawinął w folię i uciekł z mieszkania. Wiele wskazuje, że to właśnie on zadzwonił do Centrum Powiadamiania Ratunkowego, informując o zbrodni, a także o tym, że chce popełnić samobójstwo. Policjanci zatrzymali go na terenie ogródków działkowych w Radzionkowie. Prokuratura postawiła mu zarzut zabójstwa.

- Zatrzymany mężczyzna usłyszał zarzut zabójstwa w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie. Skierowaliśmy do sądu wniosek o jego tymczasowe aresztowanie - przekazała szefowa Prokuratury Rejonowej w Tarnowskich Górach, Anna Szymocha-Żak.

19-latek został tymczasowo aresztowany.

W piątek, 18 sierpnia w Bytomiu zostanie odprawiona msza żałobna w kościele św. Jacka, po której nastąpią uroczystości pogrzebowe na cmentarzu parafialnym "Jeruzalem". Początek uroczystości pogrzebowych o godzinie 12.

18-letnia Wiktoria uduszona i zawinięta w folię. Brutalne morderstwo na Śląsku