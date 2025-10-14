Rowerzysta nie żyje. 65-letnia kobieta nie zatrzymała się przed znakiem STOP

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
2025-10-14 22:03

Chwila nieuwagi oraz zignorowanie jednego z najważniejszych znaków drogowych, przyczyniły się do tragedii. Na skrzyżowaniu alei Jana Łyska z ulicą 3 Maja w Cieszynie zginął rowerzysta. Jak wynika ze wstępnych ustaleń śląskiej policji, 65-letnia kobieta kierująca osobową toyotą nie zatrzymała się przed znakiem „STOP”.

Rowerzysta nie żyje. 65-letnia kobieta nie zatrzymała się przed znakiem STOP

i

Autor: Policja Cieszyn/ Materiały prasowe
  • W Cieszynie, na skrzyżowaniu al. Jana Łyska z ul. 3 Maja, doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął 86-letni rowerzysta potrącony przez samochód.
  • Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 65-letnia kierująca toyotą nie zastosowała się do znaku „STOP”, uderzając w rowerzystę jadącego w kierunku granicy.

Tragedia w Cieszynie. Nie żyje 86-letni rowerzysta

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 13 października. Ofiarą tragedii jest 86-letni mężczyzna. Poruszał się rowerem ulicą 3 Maja. W tym samym czasie aleją Jana Łyska nadjeżdżała 65-letnia kobieta za kierownicą toyoty aygo. Zgodnie z ustaleniami policjantów, którzy pracowali na miejscu, to właśnie kierująca osobówką ponosi winę za ten tragiczny wypadek w Cieszynie. Kobieta miała nie zastosować się do znaku „STOP”, który nakazuje bezwzględne zatrzymanie pojazdu.

Siła zderzenia była tak duża, że 86-latek odniósł bardzo poważne obrażenia. Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe. Po długiej reanimacji poszkodowany został przetransportowany do szpitala, gdzie niestety zmarł.

Policjanci zbadali 65-letnią kierującą alkomatem – była trzeźwa. Na miejscu zdarzenia, pod nadzorem prokuratora, technicy kryminalistyki przeprowadzili szczegółowe oględziny i zabezpieczyli ślady, które pomogą w dokładnym odtworzeniu przebiegu tragedii. Pojazdy uczestniczące w wypadku również zostały zabezpieczone do dalszych badań. Jak informuje policja, kobiecie zatrzymano prawo jazdy. Teraz okoliczności i dokładne przyczyny wypadku będą wyjaśniane w toku prowadzonego śledztwa.

Policja apeluje po tragedii w Cieszynie. Te zasady mogą uratować ci życie

Funkcjonariusze policji po raz kolejny apelują do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do przepisów. Skrzyżowania, przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerów to miejsca, gdzie ryzyko wypadku jest największe.

Jak podkreślają mundurowi, rowerzyści to niechronieni uczestnicy ruchu drogowego. W konfrontacji z samochodem, nawet przy niewielkiej prędkości, ich szanse na wyjście bez szwanku są znikome. Dlatego tak ważne jest, aby sami dbali o swoje bezpieczeństwo. – Apelujemy również do osób poruszających się na rowerach o używanie elementów odblaskowych, oświetlenia i kasków – nawet w terenie zabudowanym. Widoczność i ostrożność ratują życie – przypominają policjanci w komunikacie prasowym. Jedna chwila nieuwagi, zignorowanie znaku czy błędna ocena prędkości mogą zakończyć się tragedią.

