Na Piłsudskiego w Dąbrowie Górniczej spłonął samochód

Do tego zdarzenia doszło w czwartek późnym wieczorem. O godzinie 21.51, strażacy zostali wezwani do pożaru samochodu zaparkowanego na parkingu przy ulicy Piłsudskiego w Dąbrowie Górniczej. Samochód płonął jak żywa pochodnia. Niestety, tuż obok były zaparkowane inne auta i one też uległy zniszczeniu.

Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. W wyniku tego zdarzenia nie było żadnych osób poszkodowanych.

