i Autor: Śląska Policja

Groza

Senior pędził autostradą pod prąd. To najbardziej zatłoczony odcinek w Polsce. "Wielkanocny cud"

Wielkanocna niedziela na autostradzie A4 w Katowicach mogła zakończyć się tragedią. 86-letni kierowca z Sosnowca wjechał pod prąd i poruszał się lewym pasem, stwarzając śmiertelne zagrożenie dla innych uczestników ruchu. Do zdarzenia doszło na odcinku A4, przez który na co dzień przejeżdża prawie 200 tysięcy aut! To, że nie doszło do wypadku można rozpatrywać w kategoriach cudu.