Siostrzyczki leżały z mamą pod gruzami zawalonej kamienicy w Katowicach. Lekarze zabierają głos

Wybuch gazu w Katowicach. Dwie dziewczynki w stanie stabilnym

W piątek, 27 stycznia wybuchł gaz w kamienicy zlokalizowanej przy ul. bp. Bednorza w Katowicach. Siła eksplozji była tak duża, że z budynku pobliskiej szkoły wyleciały okna. Na miejscu zdarzenia cały czas trwa akcja ratunkowa, a służby szukają dwóch osób zaginionych. Niestety w trakcie wybuchu ucierpiały dzieci. Dwie małe dziewczynki trafiły do szpitala. Z placówki spływają pomyślne informacje na temat stanu zdrowia dzieci. Odniesione przez dziewczynki obrażenia nie zagrażają ich życiu.

- Do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach trafiły dwie dziewczynki w wieku 3 i 5 lat. Mają obrażenia głowy i kończyn, udzielono im pomocy na oddziale ratunkowym, są w stanie stabilnym, nie ma zagrożenia życia dzieci – powiedział naszej reporterce Wojciech Gumułka, rzecznik Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach.

Dorosły mężczyzna trafił do Centrum Leczenia Oparzeń

Bardziej ucierpiał dorosły mężczyzna, który również był w budynku ewangelickiej plebani, gdy doszło tam do wybuchu. Trafił on do Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich. Jego stan medycy określają jako poważny, ale stabilny. Lekarze nie uszczegóławiają, jaki procent ciała mężczyzny uległ poparzeniu.

