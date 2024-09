Strażacy walczyli z powodzią. W tym czasie zniszczono i okradziono ich auta

Do skandalicznych zdarzeń doszło w nocy z 14 na 15 września w Blachowni (pow. częstochowski). Gdy strażacy brali udział w akcji i walczyli ze skutkami katastrofalnych powodzi w regionie, ktoś zdemolował i okradł ich samochody. Sprawa wywołała oburzenie w mediach społecznościowych, a strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Cisiu zaapelowali o pomoc w znalezieniu sprawcy tej dewastacji.

- Jak na co dzień my pomagamy mieszkańcom, tak dziś my potrzebujemy waszej pomocy. Dzisiejszej nocy (z 14 na 15 września) auta naszych strażaków, którzy pojechali na akcję, pozostawione na skrzyżowaniu ul. Cisiańskiej z ul. Zieloną i ul. Wręczycką w miejscowości Blachownia, zostały okradzione oraz zostały z nich powybijane szyby. Jeżeli ktokolwiek coś widział lub coś wie, prosimy o pilny kontakt - przekazali we wpisie w mediach społecznościowych ochotnicy z OSP Cisie.