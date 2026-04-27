W Polsce znajduje się 7 sanktuariów dedykowanych bezpośrednio św. Wojciechowi, który jest jednym z głównych patronów naszego kraju . Choć kościołów pod jego wezwaniem jest w Polsce ponad 230, status sanktuarium posiadają tylko wybrane miejsca, najczęściej związane z tradycją jego pobytu lub przechowywaniem cennych relikwii.

Najważniejsze z nich to m.in.: Gniezno, Gdańsk, Białystok, Bieliny, Cieszęcin, Tum pod Łęczycą oraz Gorzedziej. Od 26 kwietnia 2026 roku w ten wyjątkowy krąg miejsc wpisuje się także Radzionków.

w niedzielę Parafia św. Wojciecha przeżywała uroczystość, podczas której ogłoszono, że miejscowa świątynia została podniesiona do rangi sanktuarium.

O znaczeniu tego wydarzenia mówił proboszcz parafii ks. Damian Wojtyczka, podkreślając, że wspólnota przeżywa moment wdzięczności i dumy, wynikający z ponad 700-letniej tradycji związanej z obecnością św. Wojciecha w tym miejscu.

Uroczystość odpustowa i jubileusz parafii

Wydarzenie zbiegło się z odpustem parafialnym przypadającym na Niedzielę Dobrego Pasterza. To dzień szczególny dla Kościoła, w którym wierni modlą się m.in. o nowe powołania i odwagę w głoszeniu wiary.

Jak zaznaczył ks. Wojtyczka, był to również finał roku jubileuszowego związanego z 150-leciem poświęcenia obecnej świątyni oraz 700-leciem pierwszych historycznych wzmianek o parafii i miejscowości.

„Historyczny moment” w obecności arcybiskupa

Uroczystej sumie przewodniczył abp Andrzej Przybylski, który podkreślił wyjątkowość chwili i znaczenie decyzji o ustanowieniu sanktuarium.

Hierarcha zaznaczył, że parafia staje się „światłem świętości dla całej archidiecezji katowickiej”, a sama świątynia dołącza do szczególnych miejsc kultu w regionie.

W liturgii uczestniczyli kapłani dekanatu Piekary Śląskie, duszpasterze związani z Radzionkowem oraz liczni parafianie, w tym osoby w tradycyjnych śląskich strojach. Ważnym symbolem uroczystości były relikwie św. Wojciecha, patrona Polski i parafii.

W homilii abp Przybylski nawiązał do postaci Jezusa Dobrego Pasterza, który – jak mówił – prowadzi wiernych ku „życiu w obfitości”. Podkreślił również, że wiara w Radzionkowie ma głębokie korzenie i trwa od pokoleń nie jako tradycja, lecz świadomy wybór wspólnoty wierzących.

Ten kościół i to miejsce nosi w sobie mnóstwo historycznych wydarzeń, a my, współcześni, możemy być świadkami kolejnego z nich. Kiedy ta piękna świątynia i jeszcze starsza wspólnota parafialna staje się światłem. Światłem świętości dla całej archidiecezji, Kościoła na Górnym Śląsku. Staje się sanktuarium, miejscem szczególnym, świętym i wybranym przez samego Boga - zaznaczył abp Andrzej.

Hierarcha apelował, aby każdy wierny stał się „głosem Boga” dla innych i świadkiem wiary w codziennym życiu.

Dekret i symboliczne dary wiernych

Kulminacyjnym momentem było odczytanie dekretu ustanawiającego kościół św. Wojciecha sanktuarium diecezjalnym.

Podczas procesji z darami wierni przynieśli m.in. symboliczny klucz do miasta oraz 700 serc wykonanych przez dzieci jako znak modlitwy i zaangażowania najmłodszych parafian.

Po zakończeniu liturgii parafianie podziękowali arcybiskupowi za decyzję i wspólną modlitwę, przekazując mu pamiątkową płaskorzeźbę świątyni. Metropolita katowicki podkreślił, że sanktuarium to nie tylko wyróżnienie, ale także początek nowej drogi. Zachęcił, by wiara była dalej przekazywana młodszym pokoleniom.

Uroczystość zakończyła się procesją eucharystyczną i odśpiewaniem „Te Deum”, które symbolicznie domknęło historyczny dzień dla Radzionkowa.