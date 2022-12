Śmierć taksówkarza w Częstochowie. Potrącił go pijany kierowca

Katowice. Łukasz przyznał się do poćwiartowania Romana. Mężczyzna trafił do aresztu

Częstochowa. Taksówkarz potrącony przez pijanego kierowcę

Rzeczniczka częstochowskiej policji podkomisarz Sabina Chyra-Giereś przekazała, że wypadek miał miejsce około godz. 17:15 przy ul. Bohaterów Katynia, w rejonie kościoła - w południowej części miasta. Wstępne ustalenia wskazują, że zmarły to taksówkarz, który wsiadał do samochodu po odwiezieniu klienta. – 33-letni nietrzeźwy kierujący peugeotem potrącił wsiadającego do forda od strony kierowcy 66-letniego mężczyznę. 66-latek kierował fordem, jednak na chwilę miał zatrzymać samochód i z niego wysiąść. Do zdarzenia miało dojść, gdy kierowca z powrotem chciał wsiąść za kierownicę – zrelacjonowała Chyra-Giereś.

Zastrzegła, że szczegółowe okoliczności zdarzenia będą potwierdzane i wyjaśniane w postępowaniu wszczętym pod nadzorem prokuratora. Mężczyzna zmarł na miejscu w wyniku odniesionych obrażeń, pomimo udzielonej pomocy. Pijany 33-latek zostawił samochód i uciekł z miejsca pieszo, jednak został zatrzymany. Badanie stanu jego trzeźwości wykazało ponad 3 promile alkoholu.

Co grozi za kierowanie pojazdem po pijanemu? Policja przypomina

Prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości zagrożone jest karą pozbawienia wolności do dwóch lat. W sytuacji, gdy nietrzeźwy kierowca spowoduje wypadek, którego skutkiem jest śmierć lub ciężki uszczerbek na zdrowiu, sąd może wymierzyć karę do 12 lat więzienia i co najmniej trzyletni zakaz prowadzenia pojazdów.

Osoba kierująca pojazdem w stanie nietrzeźwości musi liczyć się też z konsekwencjami finansowymi. Sąd obligatoryjnie nakłada na takiego kierowcę obowiązek zapłaty od 5 tys. zł do 60 tys. zł.

Jak reaguje na drodze pijany kierowca?

Policjanci przypominają, że wsiadając za kierownicę pod wpływem alkoholu, można wyrządzić krzywdę sobie i innym. Alkohol prowadzi do zmniejszenia szybkości reakcji, ograniczenia pola widzenia, błędnej oceny odległości i szybkości, błędnej oceny możliwości, znacznego obniżenia samokontroli i koncentracji, a także rozproszenia uwagi oraz senności.