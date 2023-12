Spali na dachu, bo zapomniała o nich firma. Byli pijani, jednego szukała policja

Jest oskarżony o zabójstwo i odpowiada z wolnej stopy. Na swój proces przyszedł, ale na krótko. Ważny dowód nie dotarł do sądu

Odśnieżali dach, zapomniała o nich firma. Byli pijani, jednego szukała policja

Policjanci po otrzymaniu zgłoszenia o tym, że na dachu budynku znajduje się kilka osób, które proszą o pomoc, natychmiast udali się na miejsce. W czasie podejmowanej interwencji razem ze strażakami pomogli zejść mężczyznom na ziemię. Okazało się, że trzech panów zostało zatrudnionych do odśnieżania dachu sklepu. Niestety, prawdopodobnie zapomnieli o nich koledzy i w związku z tym mężczyźni spędzili na dachu całą noc. Postanowili jednak "umilić" sobie ten trudny czas. Po zbadaniu alkomatem okazało się, że cała trójka jest pijana! To jednak nie koniec niespodzianek. Szybko też wyszło na jaw, że jeden z mężczyzn... jest poszukiwany przez policję. Natychmiast został on zatrzymany.

Policja o pijanych mężczyznach na dachu. Jest ważny apel mundurowych

- W tej sytuacji nie doszło do tragedii, jednak pamiętajmy o tym, że realizacja swoich obowiązków w czasie pracy w stanie po użyciu alkoholu jest wykroczeniem. Ponadto miejmy na uwadze, że dni, a zwłaszcza noce są mroźne. Temperatury spadają zdecydowanie poniżej 0 stopni Celsjusza. Długie godziny spędzone na zewnątrz w połączeniu z alkoholem, który złudnie rozgrzewa organizm, mogą okazać się tragiczne w skutkach. Niech ta sytuacja będzie przestrogą dla innych osób. Apelujemy do Państwa o zwracanie uwagi na przypadkowo spotkane osoby, które mogą stać się ofiarami niskich temperatur. Nie bądźmy obojętni na widok osób leżących przy drodze lub niestosownie ubranych do pory zimowej. Zwracajmy szczególną uwagę na dzieci, osoby starsze, bezdomne i będące pod wpływem alkoholu. Od naszej wrażliwości często zależy ich życie. O każdej niepokojącej sytuacji informujmy służby ratownicze, tel. alarmowe 986, 999 lub 112 - przekazała rybnicka policja.

