Sprawa Izabeli z Pszczyny. Jest wyrok sądu. Lekarze skazani

Wyroki dla lekarzy po śmierci Izabeli z Pszczyny

W czwartek (17 lipca) w Sądzie Rejonowym w Pszczynie ogłoszono wyrok w głośnej sprawie śmierci Izabeli z Pszczyny. Do tragedii doszło w 2021 r. Ciężarna kobieta zmarła w pszczyńskim szpitalu z powodu wstrząsu septycznego.

Sąd uznał oskarżonego Krzysztofa P. za winnego i skazał go na karę jednego roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata, grzywnę. Mężczyzna został też zobowiązany do przeprosin pokrzywdzonych oraz nałożono na niego zakaz wykonywania zawodu lekarza na 4 lat.

Z kolei Michał M. został skazany na rok i trzy miesiące pozbawienia wolności. Również wobec niego orzeczono zakaz wykonywania zawodu lekarza na 6 lat. Andrzejowi P. sąd wymierzył karę roku i sześciu miesięcy pozbawienia wolności. Sąd nałożył na niego zakaz wykonywania zawodu lekarza na 6 lat.

Wyrok jest nieprawomocny. Proces rozpoczął się we wrześniu 2024 r. Od początku toczy się z wyłączeniem jawności, co oznacza, że opinia publiczna nie zna szczegółów mów końcowych prokuratora, pełnomocników rodziny zmarłej, obrońców i samych oskarżonych.

Śmierć Izabeli z Pszczyny poruszyła Polskę

Tragiczna śmierć Izabeli z Pszczyny wstrząsnęła całą Polską. W 2021 r. kobieta trafiła do szpitala w 22. tygodniu ciąży po tym, jak odeszły jej wody płodowe. U płodu wcześniej zdiagnozowano wady rozwojowe. Niestety, pomimo wysiłków lekarzy, doszło do wstrząsu septycznego, który doprowadził do śmierci Izabeli. Pacjentka osierociła kilkuletnią córkę. Rodzina zmarłej od początku podkreślała, że lekarze zbyt długo zwlekali z decyzją o zakończeniu ciąży, co ich zdaniem przyczyniło się do tragicznego finału.

Prokuratura oskarżyła trzech lekarzy sprawujących opiekę nad Izabelą o brak podjęcia właściwego postępowania diagnostyczno-terapeutycznego oraz niewłaściwą weryfikację przyjętego trybu postępowania, co miało doprowadzić do obumarcia płodu i śmierci pacjentki.

Krzysztof P., zastępca kierownika Oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz Michał M., ginekolog położnik pełniący dyżur w izbie przyjęć, są oskarżeni o narażenie pacjentki na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia. Andrzejowi P., ginekologowi położnikowi pełniącemu dyżur popołudniowy, zarzuca się narażenie Izabeli na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia, co miało związek z nieumyślnym spowodowaniem jej śmierci.

