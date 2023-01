Striptiz na komisariacie i wybuch granatnika. O tych wpadkach policji mówiła cała Polska

Praca w policji powinna być profesją zaufania publicznego. Tymczasem ostatnie afery sprawiają, że służby mundurowe nie mają zbyt dobrej prasy. Zaczęło się od wybuchu granatnika tuż obok gabinetu Komendanta Głównego Policji, gen. Jarosława Szymczyka. Po jakimś czasie na jaw wyszła afera z dwiema nastolatkami, które zostały zabrane przez policjantów do radiowozu i wraz z nimi rozbiły się na drzewie w miejscowości Dawidy Bankowe. Nadal nie do końca jest jasne, co 17-latka i jej o dwa lata starsza koleżanka robiły w pojeździe.

Niestety, nie są to jedyne przypadki, które wpływają na niską ocenę stróżów prawa. Jakiś czas temu nad kondycją polskiej policji pochyliła się "Rzeczpospolita" w której wskazuje się kilka przyczyn słabości tej służby. Wylicza się m.in. zbytnie angażowanie mundurowych do zadań policyjnych, odejście wielu doświadczonych funkcjonariuszy, słabe wyszkolenie młodych stróżów prawa, sporą ilość wakatów oraz zbyt wiele obowiązków związanych z biurokracją.

- Każda wpadka negatywnie wpływa na wizerunek policji, osłabia zaufanie do niej, które i tak się obniżyło w ostatnich latach. A to przekłada się na szacunek obywateli do naszej formacji. Musi iść za tymi wpadkami refleksja i prewencyjna nauka, żeby to się nie powtórzyło - ocenił w "Rzeczpospolitej" Andrzej Szary, wiceprzewodniczący NSZZ Policjantów.

Ostatnie wpadki nie są jednak jedynymi głośnymi skandalami, które ujrzały światło dzienne. Przypominamy je w naszej galerii poniżej.

