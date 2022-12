Nie miała pieniędzy, by zapłacić grzywnę. Ale policjantom chciała dać łapówkę

Świętochłowice. Chciała dać łapówkę policjantom

Do drzwi mieszkania 64-letniej mieszkanki Świętochłowic zapukali policjanci. Mieli oni zatrzymać poszukiwaną kobietę. Wobec 64-latki został wydany nakaz doprowadzenia do aresztu na 25 dni. - W tej sprawie chodzi o różnej maści wykroczenia. Wśród nich niezapłacone grzywny - mówi nam mł. asp. Michał Tomanek z Komendy Miejskiej Policji w Świętochłowicach. Kobieta nie chciała jednak łatwo się poddawać. Zaproponowała łapówkę. - Policjanci poinformowali poszukiwaną, że to, co proponuje to przestępstwo. Ona jednak nadal nalegała na wręczenie policjantom pieniędzy - opisuje świętochłowicka komenda. W końcu mundurowi zatrzymali 64-latkę. Kobieta może mieć poważne problemy. Za próbę skorumpowania funkcjonariuszy grozi jej 10 lat więzienia.

Sonda Czy dałeś lub przyjąłeś kiedyś łapówkę? Tak Nie