Sylwester z TVP już nie w Zakopanem! Znamy nową lokalizację. Spore zaskoczenie

W tym roku Sylwester z TVP nie odbędzie się w Zakopanem. Właśnie podano nową lokalizację.

Stadion Śląski będzie gospodarzem imprezy sylwestrowej organizowanej wraz z Telewizją Polską. Sylwester z TVP odbędzie się w Chorzowie. Informację w tej sprawie właśnie przekazał Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach

- "Cieszę się, że największa sylwestrowa impreza wraz z nową TVP odbędzie się w tym roku na Stadionie Śląskim. Tę wyjątkową noc spędzimy w towarzystwie największych muzycznych gwiazd, w znakomitej atmosferze legendarnego Kotła Czarownic. Jestem przekonany, że to będzie fantastyczny wieczór i zachęcam wszystkich, by przyjechać do naszego regionu i oprócz sylwestrowej nocy przekonać się, ile wyjątkowych miejsc i atrakcji znajduje się w województwie śląskim” - przekazał Wojciech Saługa, marszałek województwa.

Szczegóły tego przedsięwzięcia poznamy wkrótce.