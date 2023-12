Szaleniec z Zabrza chciał oblać kwasem ukochaną. Skończył w areszcie

Wstrząsy w kopalni Budryk i Mysłowice-Wesoła. Jeden górnik trafił do szpitala

Rzuciła go, więc chciał oblać ją kwasem. Szaleniec w rękach policji

Wszystko wydarzyło się w Zabrzu, gdy 47-latek usłyszał od byłej już ukochanej, że to koniec ich związku. Jak ustalili śledczy, agresor groził kobiecie, że wyleje jej na twarz kwas. Okazało się również że para nie znała się zbyt długo, bo zaledwie od września, jednak szybko postanowili razem zamieszkać. W tym krótkim czasie 47-latek dał kobiecie powody, które spowodowały, że postanowiła ona zakończyć ich romantyczną relację. Jak się okazało, potem nie było lepiej. Mężczyzna w przeszłości był już karany z uporczywe nękanie, za co odbywał kare w systemie dozoru elektronicznego. Teraz o jego losie zadecyduje sąd. Grozi mu kara do 3 lat więzienia.

Nie przekraczaj granicy, za którą czeka Cię odpowiedzialność karna. Czym jest groźba karalna? Jest to grożenie innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub na szkodę osoby dla niej najbliższej. Warunkiem jest to, że groźba wzbudza w osobie, do której została skierowana lub której dotyczy, uzasadnioną obawę, że będzie spełniona - informuje zabrzańska policja.

