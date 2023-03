Wzięła syna na komisariat. Dzielnicowy zajrzał 13-latkowi do kieszeni. Będą kłopoty

i Autor: AndrzejRembowski/CC0/pixabay.com

Ale wpadka!

Szczekociny. 13-latek przyszedł na komisariat z narkotykami

Matka wzięła syna i zabrała go na komisariat w Szczekocinach. Urwis był to niebywały, więc kobieta liczyła na to, że policjanci ustawią go do pionu. Podczas rozmowy z funkcjonariuszem chłopak zaczął się dziwnie zachowywać. Dzielnicowy zajrzał mu do kieszeni. Był tam woreczek z marihuaną.