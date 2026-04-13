Szokujące zachowanie w Bytomiu. Zamiast wdzięczności, ratownicy otrzymali ciosy

Martyna Urban
Martyna Urban
2026-04-13 6:54

Miała to być rutynowa interwencja medyczna, jednak przerodziła się w akt agresji. 33-letni bytomianin, zamiast przyjąć pomoc, zaatakował zespół ratownictwa w karetce. Kompletnie pijany mężczyzna szarpał, kopał i wyzywał medyków. Teraz grozi mu do trzech lat pozbawienia wolności.

Pijany bytomianin znieważył ratowników

Autor: Śląska Policja/ Materiały prasowe

Agresja wobec ratowników przy ulicy Arki Bożka w Bytomiu

Czwartkowe popołudnie, 9 kwietnia, przyniosło nieoczekiwany obrót wydarzeń przy ulicy Arki Bożka w Bytomiu. Służby zostały zaalarmowane o mężczyźnie leżącym na poboczu, co sugerowało konieczność pilnej interwencji. Na wskazane miejsce niezwłocznie zadysponowano patrol policyjny oraz karetkę pogotowia.

Po dotarciu na miejsce, funkcjonariusze i medycy odnaleźli 33-letniego mieszkańca miasta. Wstępna ocena sytuacji wskazywała, że mężczyzna faktycznie wymaga wsparcia medycznego. Zespół ratowników podjął decyzję o przetransportowaniu go do placówki szpitalnej w celu udzielenia niezbędnej pomocy.

W pojeździe uprzywilejowanym sytuacja drastycznie się zmieniła. Pacjent niespodziewanie wpadł w furię, kierując swoją agresję przeciwko załodze karetki. Jak ustalili śledczy, mężczyzna używał przemocy fizycznej, szarpiąc i kopiąc ratowników po nogach. Dodatkowo, w ich stronę poleciała lawina wulgarnych i obraźliwych określeń. Rutynowa pomoc przerodziła się w konfrontację z agresorem.

Znaczne pobudzenie 33-latka i brak reakcji na polecenia zmusiły ratowników do priorytetowego potraktowania kwestii bezpieczeństwa. W obliczu zagrożenia, zespół medyczny zmuszony był poprosić o wsparcie funkcjonariuszy policji.

Polecany artykuł:

Referendum w Bytomiu coraz bliżej. Zebrano wymaganą liczbę podpisów

33-latek z Bytomia usłyszał zarzuty za atak na ratowników

Agresor ostatecznie został przetransportowany do szpitala, gdzie przeszedł badania. Diagnoza lekarska była jednoznaczna: mężczyzna nie potrzebował ani hospitalizacji, ani interwencji medycznej. Przyczynę jego stanu wyjaśniło badanie trzeźwości, które wykazało przeszło 3,5 promila alkoholu w organizmie.

Po zakończeniu procedur w placówce zdrowotnej, 33-latek został zatrzymany i przewieziony do policyjnej celi, gdzie spędził noc. Kolejnego dnia usłyszał formalne zarzuty. Odpowie za znieważenie ratowników medycznych oraz naruszenie ich nietykalności cielesnej w trakcie pełnienia przez nich obowiązków służbowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, za te czyny mężczyźnie grozi kara do trzech lat więzienia. Ostateczny wymiar kary zostanie określony przez sąd.

Policja ponownie podkreśla, że ratownicy medyczni, podobnie jak policjanci i inni przedstawiciele służb publicznych, podlegają szczególnej ochronie prawnej. Każdy akt znieważenia funkcjonariusza publicznego niesie za sobą konsekwencje, które mogą obejmować grzywnę, ograniczenie wolności lub karę więzienia do jednego roku.

