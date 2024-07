Szpital pokazał, co jedzą pacjenci. Wygląda jak w amerykańskich filmach

Nie żyje Jerzy Stuhr. To tu wybitny aktor uczęszczał do liceum i zakochał się w kinie

Tak jedzą pacjenci w rybnickim szpitalu. Będziecie zaskoczeni

W tym rybnickim szpitalu pacjenci mogą powiedzieć, że jedzenie jest smaczne, pożywne i dobrze wygląda. Zaskoczeni? Tu nie dolewają wody do zupy. Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku pod koniec 2023 roku przystąpił do programu pilotażowego w zakresie edukacji żywieniowej oraz poprawy jakości żywienia w szpitalach "Dobry posiłek w szpitalu".

Na swojej stronie internetowej szpital informuje jaki jadłospis obowiązuje danego dnia. Szczegółowo wypisany jest skład każdego posiłku, obecność alergenów, wartość energetyczna każdego posiłku, a także jego wartość odżywcza.

Co ciekawe, na stronie internetowej znajdziemy również zdjęcia posiłków i trzeba przyznać w tym wypadku powiedzieć ślinka cieknie, to jak nie powiedzieć nic.

W poniższej galerii prezentujemy posiłki, które były serwowane pacjentom od 1 do 5 lipca bieżącego roku. Jesteście ciekawi? Sprawdźcie poniższą galerię.

Do programu "Dobry posiłek" przystępuję też inne szpitale z woj. śląskiego

Program "Dobry posiłek", cieszy się dużą popularnością. Przystąpiły do niego również inne szpitale z województwa śląskiego. Ze zdrowych i zbilansowanych posiłków korzystają m.in. pacjenci Klinicznego Szpitala Psychiatrycznego w Rybniku, który również dołączył do programu w grudniu 2023 roku.

Czy to oznacza koniec z obrzydliwym, jałowym jedzeniem szpitalnym? Celem programu "Dobry posiłek", jest zwiększenie dostępności porad żywieniowych w szpitalach oraz wdrożenie optymalnego modelu żywienia dla pacjentów z uwzględnieniem ich stanu zdrowia. Początkowo pilotażowy program miał zakończyć się 30 czerwca br., jednak Ministerstwo Zdrowia podjęło decyzję o jego przedłużeniu o kolejne pół roku - do 31 grudnia br. W ramach programu Narodowy Fundusz Zdrowia dopłaca codziennie 25,62 zł do posiłków każdego pacjenta placówek biorących udział w programie.