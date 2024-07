Nie żyje Jerzy Stuhr. To tu wybitny aktor uczęszczał do liceum i zakochał się w kinie

Proboszcz zasnął w trakcie mszy pogrzebowej, był kompletnie pijany

Te skandaliczne sceny rozegrały się w parafii pod Radomskiem w woj. łódzkim. 25 czerwca br. proboszcz zasnął podczas prowadzenia mszy pogrzebowej. Według informacji przekazywanych przez "Gazetę Radomszczańską" proboszcz najpierw skrytykował żałobników za ułożenie kwiatów wokół trumny, a następnie rozpoczął mszę od kazania. Ostatecznie był na tyle pijany, że zasnął w trakcie nabożeństwa. Musiał go zastąpić inny miejscowy ksiądz.

Po tym skandalu do parafii przyjechał biskup pomocniczy Andrzej Przybylski, by osobiście przekazać proboszczowi informację o usunięciu z parafii. Nie wykluczone, że zostanie on również wysłany na terapię. To jednak nie jedyne problemy księdza. Toczy się bowiem wobec niego proces kanoniczny w sprawie molestowania nastolatki, jednak do tej pory nie zdecydowano o zakazie pracy z dziećmi i młodzieżą. I choć ta sprawa była znana w nowym miejscu pracy księdza, a parafianie skarżyli się na niego, dopiero po skandalu alkoholowym został usunięty z parafii.

Proboszcz pracował wcześniej w jednej z częstochowskich parafii

Proboszcz wcześniej był wikariuszem w parafii w Częstochowie. Tam poznała go 13-letnia wówczas dziewczynka, która dopiero jako dorosła kobieta podjęła decyzję o powiadomieniu prokuratury o niestosownym zachowaniu księdza. Śledztwo w tej sprawie trwało dwa lata, a ostatecznie zostało umorzone. Mimo potwierdzenia kontaktów seksualnych pomiędzy 15-latką i 34-letnim księdzem prokuratura uznała, że nie doszło do przestępstwa. W 2023 roku Sąd Okręgowy w Częstochowie podtrzymał decyzję prokuratury.

Jak podaje "Gazeta Wyborcza", kobieta zgłosiła się również do częstochowskiej kurii, gdzie w styczniu 2023 roku rozpoczęto dochodzenie kanoniczne. Po zebraniu materiału akta przesłano do Dykasterii Nauki Wiary w Watykanie i na ich podstawie zdecydowano o wszczęciu postępowania administracyjnego. Proces rozpoczął się w maju br. i według nieoficjalnych informacji "GW", prawdopodobnie zakończy się w sierpniu lub wrześniu.