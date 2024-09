Tajemnicze zaginięcie 18-letniego Denysa. "Wyszedł z domu, miał pojechać do Katowic"

Zaginął 18-letni Denys. Policja w Sosnowcu apeluje o pomoc

We wtorek, 3 września, Denys Zasorin wyszedł ze swojego mieszkania w Sosnowcu (woj. śląskie) ok. godz. 13:30. Mężczyzna miał konkretny plan - chciał udać się do znajdujących się niedaleko Katowic. Nie wiadomo, czy udało mu się dotrzeć do celu, ponieważ od momentu opuszczenia miejsca zamieszkania, rodzina oraz bliscy utracili z nim kontakt. Co mogło stać się na tym prostym odcinku drogi? To analizują teraz policjanci z Sosnowca, którzy w środę, 4 września, odebrali zgłoszenie o zaginięciu 18-letniego Ukraińca. Mundurowi apelują do każdego, kto ma jakiekolwiek informacje na temat tego, co stało się z Denysem, o zgłoszenie się na komendę w Sosnowcu lub kontakt pod numerem: 47 852 13 04.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Porwał 11-latkę z Sosnowca, chciał skazania bez procesu. To mu się nie uda

Rysopis poszukiwanego 18-letniego Denysa Zasorin

Wiek: z wyglądu 17-18 lat

z wyglądu 17-18 lat Wzrost: 185 centymetrów

185 centymetrów Sylwetka: szczupła

szczupła Włosy: ciemne, krótkie, proste

ciemne, krótkie, proste Oczy: brązowe,

brązowe, Inne: uszy przyległe, nos prosty, duży, zadarty

uszy przyległe, nos prosty, duży, zadarty Ubiór: w chwili zaginięcia ubrany w czarną koszulkę z krótkim rękawem, bez napisów, krótkie spodenki w kolorze cielistym, buty sportowe w kolorze biało-czarnym. Może posiadać torebkę przewieszaną przez ramię w kolorze czarnym, gładką bez napisów.

- Wszystkie osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje w tej sprawie, proszone są o kontakt z Wydziałem Kryminalnym Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu pod numerem telefonu: 47 852 13 04 - apelują sosnowieccy policjanci.

Statystyki zaginięć w Polsce

- Według statystyk policyjnych, w ubiegłym roku było ok. 13 tys. zgłoszeń osób zaginionych, 80 proc. tych spraw wyjaśnia się do trzech tygodni. W tej chwili w Polsce są 4 tys. osób trwale zaginionych - poinformowała w sierpniowej rozmowie z Polskim Radiem "Czwórka" prezeska Fundacji Itaka, Anna Jurkiewicz.

ZOBACZ TEŻ. Tajemniczy biały bus stoi za zaginięciem Jowity Zielińskiej?! Przerażające informacje. "Był widziany w dniu zniknięcia 30-latki. GALERIA:

Zaginięcie Roberta Wójtowicza | Pokój Zbrodni Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.