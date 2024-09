Porwał 11-latkę z Sosnowca, chciał uniknąć procesu. Sąd zdecydował

Porwał nieletnią, chciał uniknąć procesu. Sąd zdecydował

Sąd Okręgowy w Koszalinie, do którego Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu skierowała z końcem czerwca akt oskarżenia przeciwko Przemysławowi K., decydował w czwartek (12 września) o tym, czy wyrok skazujący wyda bez procesu. O to wnioskował obrońca oskarżonego, który chciał dobrowolnie poddać się karze. Posiedzenie w całości było niejawne. Sędzia Sylwia Dorau-Cichoń nie zezwoliła na udział w nim publiczności, w tym mediów, ze względu na dobre obyczaje i interes prywatny małoletniej pokrzywdzonej. Przychyliła się tym samym do wniosków obu stron postępowania. Nie wiemy więc, jakie argumenty za wyrokiem bez rozprawy przestawiali obrońca oskarżonego i on sam. Nie wiemy, co mówił prokurator. Wiemy natomiast, że proces, choć toczyć się będzie za zamkniętymi drzwiami, jednak się odbędzie. Ma ruszyć w listopadzie.

11-latka wyszła wyrzucić śmieci i została porwana

Jak podawała sosnowiecka prokuratura, Przemysław K. jest oskarżony o uprowadzenie w sierpniu 2023 r. w Sosnowcu 11-letniej wówczas Wiktorii, posiadanie narkotyków oraz dwa inne przestępstwa, których nie ujawniono ze względu na dobro pokrzywdzonej. Z naszych informacji wynika, że są to przestępstwa przeciwko wolności seksualnej. Kara łączna, jaka może grozić 40-latkowi, to nawet 20 lat więzienia. Wiktoria zaginęła wieczorem, 5 sierpnia 2023 r. w Sosnowcu (woj. śląskie). Wyszła z domu wyrzucić śmieci i już nie wróciła. Rodzice powiadomili policję, która rozpoczęła poszukiwania. Wdrożono Child Alert - specjalną procedurę poszukiwania zaginionych dzieci. Prokuratura wszczęła śledztwo. 11-latkę odnaleziono dwa dni od zaginięcia, 7 sierpnia w Koszalinie (woj. zachodniopomorskie). Zatrzymano towarzyszącego jej Przemysława K.

Mężczyzna omamił dziewczynkę w Internecie

W śledztwie ustalono, że dziewczynka uciekła z domu z poznanym zaledwie kilka dni wcześniej w Internecie Przemysławem K. Będąc pod jego wpływem, przyjęła propozycję wspólnego wyjazdu do Koszalina (woj. zachodniopomorskie). Mężczyzna przyjechał po małoletnią Wiktorię do Sosnowca, a następnie przewiózł do Koszalina i ukrył w swoim mieszkaniu. Utrudniał akcję poszukiwawczą dziewczynki.Śledczy, w toku postępowania, zgromadzili obszerny materiał dowodowy. Przesłuchani zostali liczni świadkowie, zbadana została zawartość zabezpieczonych urządzeń elektronicznych i innych nośników danych, zebrano opinie biegłych m.in. z zakresu toksykologii, genetyki, balistyki i informatyki.

