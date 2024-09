Alert RCB dla Śląska. Gdzie spadnie najwięcej deszczu? Tu zwołano sztaby kryzysowe

Zagrożenie powodziowe na Śląsku. Najwyższy stopień ostrzeżeń

ŚLEDŹ SYTUACJĘ POGODOWĄ W NASZEJ RELACJI NA ŻYWO: Ulewne deszcze w Polsce. Szkoły zamknięte, wojsko w pełnej gotowości [LIVE]

W związku z intensywnymi opadami deszczu, jakie mają nawiedzić całą Polskę, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alerty ostrzegające przed związanym z tym zagrożeniem. Dla województwa śląskiego obowiązuje najwyższy, III stopień ostrzeżeń. Oznacza to, że w regionie możliwe są m.in. podtopienia i powodzie. Od piątku, 13 września, do sobotniego poranka, spodziewana suma opadów w woj. śląskim wynosi od 70 mm do 90 mm, od soboty rano do niedzieli rano - od 90 mm do 120 mm, lokalnie do 140 mm, a od niedzielnego poranka do godz. 7:00 w poniedziałek - od 20 mm do 40 mm. Z tego względu wydano ostrzeżenia hydrologiczne, dotyczące możliwych gwałtownych wezbrań rzek w regionie, z przekroczeniem stanów ostrzegawczych i alarmowych:

Ostrzeżenia hydrologiczne trzeciego stopnia (ze spodziewanymi przekroczeniami stanów alarmowych):

obszar dopływów Odry

obszary Małej Wisły

Przemszy

Soły

obszary Warty i Liswarty

Ostrzeżenia hydrologiczne drugiego stopnia (z przekroczeniem stanów ostrzegawczych):

obszar Pilicy

Gdzie zwołano sztaby kryzysowe?

Wiele samorządów województwa śląskiego zwołało sztaby kryzysowe i przygotowuje się na wypadek pogodowego Armagedonu. Takie posiedzenie zwołali m.in. starosta pszczyński i starosta raciborski.

- Strażacy, policja i administrujący zbiornikami wodnymi monitorują sytuację, dokonano przeglądu sprzętu i urządzeń. W dyspozycji jest sprzęt z naszego magazynu powodziowego. Omówiliśmy także newralgiczne miejsca do zabezpieczenia, w których - przy intensywnych opadach - woda bardzo szybko się gromadzi - powiedział starosta pszczyński, Grzegorz Wanot.

- Obecni na posiedzeniu przedstawiciele powiatowych służb, inspekcji, straży i policji, przedstawili staroście stan przygotowań do ewentualnych działań oraz omówili stan sił i środków będących w dyspozycji poszczególnych służb. Obecnie sytuacja jest stale monitorowana, a działania będą podejmowane adekwatnie do występujących zagrożeń. W przypadku wystąpienia lokalnych zagrożeń mieszkańcy proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności oraz stosowanie się do poleceń służb i straży - przekazał z kolei w mediach społecznościowych starosta raciborski, Grzegorz Swoboda.

Sztab kryzysowy zwołano także m.in. w Bielsku-Białej - tam na wypadek powodzi mieszkańcom zagrożonych terenów nieodpłatnie wydawane są worki z piaskiem. Odwołane zostały także imprezy plenerowe. Na wypadek możliwych podtopień obradowano także w Gliwicach i Kuźni Raciborskiej.

Przesunięte lub odwołane imprezy plenerowe

W regionie już w poprzednich dniach organizatorzy decydowali o przesunięciu imprez, które miały odbyć się w ten weekend. W Pszczynie finisaż projektu "Pranie pachnące sztuką" przełożono na 18 września, a gminno-powiatowe dożynki w Łące - na 28 września. Z kolei obchody 170-lecia Górnośląskich Kolei Wąskotorowych w Bytomiu odbędą się 5-6 października.

Źródło: PAP, IMGW, RCB

ZOBACZ TEŻ. Powódź błyskawiczna w Bielsku-Białej. Tak wyglądało miasto po ulewie. GALERIA:

Powódź błyskawiczna na Śląsku i w Małopolsce. Zalane miasta Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.