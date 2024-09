Dramat na stacji paliw. 29-latek oblał policjantów benzyną i podpalił

Prawie 23 miliony zł do rozdania. Decyzja w rękach mieszkańców Katowic

Do zdarzenia doszło w okolicach godz. 21:00 na stacji benzynowej w Chałupkach (pow. raciborski). Dyżurny policji w Raciborzu otrzymał informację, że znajduje się tam pijany i agresywny mężczyzna, który grozi, że podpali stację. Funkcjonariusze natychmiast udali się we wskazane miejsce. Tam próbowali zatrzymać agresora, ale awanturujący się i nietrzeźwy klient nie dawał za wygraną. W pewnym momencie oblał dwóch policjantów benzyną wprost z dystrybutora, a potem podpalił. Ranni funkcjonariusze zdołali jeszcze zatrzymać sprawcę, a następnie z obrażeniami trafili do szpitala na obserwację. Odpowiedzialnym za atak na mundurowych i "rozróbę" na stacji okazał się być 29-letni obywatel Czech. Mężczyzna został zatrzymany.

Policja komentuje atak na funkcjonariuszy w Chałupkach

- Około godz. 21:00 dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu otrzymał zgłoszenie, że na stacji benzynowej Orlen znajdującej się w Chałupach, mężczyzna pod wpływem alkoholu chce podpalić stację benzynową. Na miejsce skierowano patrol z komisariatu policji w Krzyżanowicach. W trakcie interwencji mężczyzna oblał policjantów benzyną z dystrybutora, a następnie podpalił. Jeden z policjantów posiadał obrażenia w postaci poparzenia w okolicy szyi. Drugi policjant doznał zawrotów głowy spowodowanych oparami paliwa. Policjanci wzajemnie udzielili sobie pomocy, a następnie zatrzymali mężczyznę. Sprawcą jest 29-letni obywatel Czech. Policjanci trafili do szpitala na obserwację. Ich zdrowiu i życiu nie zagraża niebezpieczeństwo - przekazał w rozmowie z Radiem 90 mł. asp. Łukasz Gardas z Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu.

