Zaginięcie dwóch młodych Polaków w Niemczech. Obaj pochodzą ze Śląska

34-letni Piotr Kobiela i 35-letni Mariusz Kijas zaginęli na terenie Niemiec. Pochodzący ze Śląska mężczyźni pracowali tam od kilku lat. Pochodzący z Tychów 34-latek zniknął 24 stycznia - informuje portal SOS Zaginięcia. W godzinach porannych udał się do swoje firmy, którą opuścił ok. godz. 10, po mniej więcej 4 godzinach pracy. Później wsiadł na rower i odjechał w nieznanym kierunku. Trzy dni później wysłał rodzinie SMS-a, ale już nie powrócił do domu, a jego telefon pozostaje nieaktywny.

- Mężczyzna ma 175cm wzrostu, 80kg wagi, niebieskie oczy, włosy ciemny blond⚠️Piotr posiada dwa tatuaże. Na prawej nodze napis "Kobi". Na prawej ręce "Stąd i do gwiazd" ⚠️ Zaginiony może być ubrany w robocze ubranie. Kurtka ciemna z napisem "Metro logistic". Piotr może mieć ze sobą rower koloru ciemny granat - czytamy na SOS Zaginięcia.

34-latek miał stany depresyjne. 35-latek źle się poczuł w drodze do Polski

Jak informuje portal, mężczyzna miał wcześniej stany depresyjne i prawdopodobnie choruje na schizofrenię. Z kolei Mariusz Kija, który pochodzi z Katowic, ale mieszka w Hersbruck pod Norymbergą, zaginął 27 stycznia. Tego dnia ruszył już w podróż do Polski, ale w czasie jazdy źle się poczuł i został odwieziony do swojego kolegi. Ok. godz. 21 zadzwonił do swojej mamy, a tego samego wieczora wyszedł z mieszkania znajomego i poszedł w nieznanym kierunku - od tamtej pory nie ma z nim żadnego kontaktu.

- Zaginiony nie posiada przy sobie telefonu. Nie wiadomo, czy ma przy sobie dokumenty. Mariusz ma około 178 cm wzrostu, ma szare oczy i jasne włosy. W chwili zaginięcia ubrany był w czarną kurtkę z kapturem, czarne spodnie dresowe i czapkę z daszkiem - podaje SOS Zaginięcia.

Poszukiwania pierwszego z mężczyzn prowadzi policja w Dorsten Wulfen, tel.: 49 2361 550, natomiast sprawa zaginięcia Mariusza Kijasa została zgłoszona policji w Katowicach. W obu przypadkach można również dzwonić pod numer alarmowy 112. Osoby, które mają wiedzę na temat zaginionych, mogą się również zgłaszać przez facebookowy profil SOS Zaginięcia.

