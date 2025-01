Co za radość!

Katowice. Akt oskarżenia przeciwko patostreamerom

Patostreamerzy Kawiaq i Tucznik odpowiedzą za swoje zachowanie przed sądem. Prokuratura Okręgowa w Katowicach poinformowała o skierowaniu przeciwko nim do sądu w Bytomiu aktu oskarżenia, który dotyczy zdarzeń z listopada 2023 r. 18-letni Marcin F. i Bartłomiej K. prowadzili wtedy relacje na żywo w internecie, śledzone przez kilkadziesiąt tys. ludzi - w czasie których mieli znęcać się nad młodymi kobietami.

- (..) wobec dwóch młodych kobiet zachowywali się w sposób wulgarny, obsceniczny, wyrażając przy tym zarówno pogardę dla obowiązujących zasad współżycia społecznego, jak też przekonanie o swojej całkowitej bezkarności. W rezultacie ich działania jedna z kobiet znalazła się w stanie realnie zagrażającym jej życiu i zdrowiu na skutek pozostawienia jej bez jakiejkolwiek pomocy i opieki, po spożyciu znacznej ilości alkoholu. Druga z kobiet na skutek działania oskarżonych doznała obrażeń ciała, wymagających udzielenia jej pilnej pomocy medycznej - informuje prokuratura w Katowicach.

Patostreamerzy wyjechali za granicę

Obaj patostreamerzy wyjechali później za granicę, ale po kilku dniach udało się ich zatrzymać. Biorąc pod uwagę realną obawę ucieczki i matactwa ze strony Kawiaqa i Tucznika prokurator wystąpił do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie, które było stosowane przez cały okres postępowania przygotowawczego.

W akcie oskarżenia prokurator zarzucił oskarżonym popełnienie szeregu przestępstw obejmujących:

znęcanie się nad inną osobą;

rozpowszechnianie nagiego wizerunku osoby za pośrednictwem internetu bez zgody tej osoby;

usiłowanie doprowadzenia innej osoby do obcowania płciowego;

spowodowanie uszczerbku na zdrowiu;

kierowanie gróźb karalnych, jak również znieważenie funkcjonariusza publicznego.

Poszczególne czyny zarzucone patostreamerom zagrożone są karami pozbawienia wolności nawet do 8 lat; to w przypadku znęcania się nad inną osobą i usiłowania doprowadzenia do obcowania płciowego.

