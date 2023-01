37-latek zmarł pod marketem. Tajamnicza śmierć w Tarnowskich Górach

Tarnowskie Góry: Mężczyzna zmarł pod marketem

O tragedii informuje lokalny serwis tarnogorski.info. W środę, 4 stycznia około godz. 20.00 koło marketu sieci Biedronka przy ulicy Bytomskiej w Tarnowskich Górach leżał nieprzytomny, 37-letni mężczyzna. Na miejsce przyjechali policjanci. Byli tam również ratownicy pogotowia. - Nagle 37-letni mieszkaniec Bytomia przestał oddychać, rozpoczęła się akcja ratunkowa. Niestety nie udało się przywrócić funkcji życiowych, lekarz stwierdził zgon – relacjonuje lokalnemu serwisowi Kamil Kubica, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach. Ciało zabezpieczono do sekcji zwłok. To ona wyjaśni, jak doszło do śmierci 37-latka.

