Chodził w stroju Adama po osiedlu w Tarnowskich Górach. Nieopodal stoi przedszkole!

Tarnowskie Góry. Golas chodził po Osadzie Jana

Do zdarzenia doszło w ostatnich dniach. Jak podaje serwis tarnogorski.info, goły mężczyzna spacerował po osiedlu Osada Jana w Tarnowskich Górach. W sieci krąży nagranie na którym widać golasa w klapkach. Jedna z czytelniczek lokalnego serwisu zaalarmowała pobliskie przedszkole. - Tamtejsza pani dyrektor rozmawiała z policją i podobno mają wiedzę w temacie, widzieli nagranie, ale to czyn niskiej szkodliwości, wybryk nieobyczajny i grozi panu mandat. Czy go dostanie, tego nikt nie wie, ale z pewnością nie chciałabym aby moja córka spotkała tego pana na ulicy - czytamy na stronie tarnogorski.info.

Policja przyszła do golasa z Tarnowskich Gór

Mundurowi postanowili odwiedzić nagiego delikwenta. - Sprawą zajął się dzielnicowy, który namierzył tego pana. Mężczyzna został ukarany mandatem zgodnie z art 140 kodeksu wykroczeń - mówi nam sierż. szt. Kamil Kubica z Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach.

