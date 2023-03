Pił piwo z kolegą pod chmurką. Przyszło dwóch policjantów. Dostał mandat i... trafił za kratki!

Pił piwo z kolegą, wylądował w areszcie!

W czwartek, 23 marca wieczorem w okolicy aresztu przy ulicy Opolskiej w Tarnowskich Górach policjanci z katowickiego oddziału prewencji pełnili patrol. Spotkali wówczas dwóch mężczyzn, którzy pili piwo w miejscu publicznym. - Byli to mieszkańcy Tarnowskich Gór w wieku 26 i 30 lat. Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości za spożywanie alkoholu grozi mandat, którym obydwoje zostali ukarani - podaje tarnogórska komenda. Picie piwa „pod chmurką” pozornie nie wróżyło niczego złego aż do momentu, gdy mundurowi sprawdzili dane wielbicieli złocistego trunku w policyjnych bazach. Starszy ze sprawców wykroczenia mógł spokojnie odejść z miejsca interwencji, natomiast młodszy musiał udać się z policjantami na komendę. - Okazało się, że 26-latek jest poszukiwany listem gończym przez sąd. Trafił on do policyjnej celi, a następnie do aresztu - informuje KMP w Tarnowskich Górach.

