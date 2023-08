i Autor: Shutterstock

Koszmarna historia

Tłukli Irka młotkami po głowie, bo nie rozliczył się za złom. Później go okradli

Prokuratura Rejonowa Częstochowa-Północ skierowała do Sądu Okręgowego w Częstochowie akt oskarżenia przeciwko Adrianowi P. i Wojciechowi P.. Mężczyźni weszli do piwnicy, w której mieszkał 66-letni Ireneusz. Znaleźli tam młotki i zaczęli go uderzać po głowie, później go kopali, bili i okradli.