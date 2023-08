i Autor: Materiały policyjne, Shutterstock Złodzieje rogalików

Skok stulecia

Cieszyn. Ukradli dwa rogaliki. Grozi im 10 lat więzienia

vera 21:10 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Złodzieje włamali się do jednego ze sklepów w centrum Cieszyna. Łupem rabusi padły dwa czekoladowe rogaliki. Aby się do nich dostać, wybili szybę w sklepowej witrynie. Zniszczenia wyceniono na około 2500 złotych. Grozi im do 10 lat więzienia.