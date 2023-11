To była tragiczna doba dla Śląska. Zginęły aż 4 osoby!

CO TAM SIĘ DZIEJE?

Tylko jednej doby zginęły w wypadkach 4 osoby. Dramatyczny bilans na Śląsku

- Okres jesienno-zimowy na drogach często jest niebezpieczny. Niesprzyjająca aura, szybko zapadający zmrok i śliska nawierzchnia mają ogromny wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Tylko w trakcie minionej doby na śląskich drogach doszło do sześciu wypadków drogowych, w których straciły życie 4 osoby - przekazała w czwartek, 23 listopada, śląska policja.

Do pierwszego z tragicznych wypadków doszło w środę, 22 listopada, przed godz. 7:00 na prostym odcinku drogi krajowej numer 11 pomiędzy Tworogiem, a Pustą Kuźnicą. 48-letni mieszkaniec powiatu lublinieckiego, jadąc osobowym fordem w kierunku Lublińca, z niewiadomej przyczyny zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się czołowo z ciągnikiem siodłowym z naczepą, którym kierował 26-latek z województwa świętokrzyskiego. Kierujący fordem poniósł śmierć na miejscu.

Do drugiego wypadku doszło po południu w Pszczynie przy ul. Batalionów Chłopskich. Policjanci pszczyńskiej drogówki ustalili, że kierujący peugeotem partnerem podczas wyprzedzania zjechał na przeciwległy pas ruchu, a następnie na pobocze i uderzył w drzewo. Mimo szybkiego działania służb i prowadzonej na miejscu reanimacji, nie udało się uratować życia 57-letniego kierowcy.

Policjanci apelują o rozwagę i rozsądek za kierownicą

Do trzeciego wypadku doszło po godz. 16:00 w Rudnikach w pow. częstochowskim. 50-letni kierujący osobowym renault, jadąc ul. Częstochowską w kierunku Kłomnic, na skrzyżowaniu z ul. Lipówka najechał na leżącą na jezdni kobietę. 56-letnia mieszkanka powiatu częstochowskiego poniosła śmierć.

Czwarty wypadek miał miejsce przed godz. 19:00 na prostym odcinku drogi w rejonie miejscowości Sieroty. Ze wstępnych policyjnych ustaleń wynika, że 34-letni kierowca volkswagena jechał od strony Pyskowic; w trakcie wyprzedzania zderzył się z nadjeżdżającym z naprzeciwka renault. Kierowca tego drugiego samochodu zginął na miejscu.

Jak wynika z policyjnych statystyk, od 1 października na drogach woj. śląskiego doszło do 286 wypadków, w których 23 osoby zginęły, a 324 zostały ranne. Dodatkowo policjanci odnotowali 7427 kolizji. W ubiegłym roku od 1 października do 22 listopada doszło do 6857 kolizji i 310 wypadków drogowych, w których 27 osób zginęło, a 346 zostało rannych.

- Po raz kolejny apelujemy o rozsądek i rozwagę za kierownicą. Pamiętajmy o tym, że wyjeżdżając na drogę ponosimy odpowiedzialność zarówno za siebie, jak i innych uczestników ruchu drogowego. Pośpiech, chwila nieuwagi, roztargnienie, nadmierna prędkość czy lekceważenie przepisów, prędzej czy później, ale kończą się tragicznie - podkreślają policjanci.

