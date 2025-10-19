To marzenie każdego wędkarza. Sum gigant złowiony w Rybniku! Padł rekord świata

Potwornie wielki sum złowiony w Rybniku

To wydarzenie, które na długo zapadnie w pamięć wszystkim fanom wędkarstwa. Podczas ogólnopolskich zawodów o Puchar Mikado, które odbyły się w weekend 18–19 października na Zalewie Rybnickim, drużyna Krzysztofa Pyry i Adriana Gontarza z Polskiej Akademii Wędkarskiej dokonała rzeczy historycznej. Złowili suma o długości 292 centymetrów, bijąc dotychczasowy rekord świata aż o 7 cm!

Jak podaje „Dziennik Zachodni”, gigantyczna ryba została wyciągnięta na brzeg po trwającym ponad półtorej godziny holu. „Nowy rekord świata w sumie – 292 cm! Sum złowiony na spinning w Polsce, w Rybniku” – poinformowali organizatorzy zawodów na oficjalnym profilu wydarzenia.

Wędkarze zamiast ryby złowili egzotycznego żółwia Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

"Łeb jak sklep, prawdziwy potwór!”

– Nastawialiśmy się na duże sumy. Wiedzieliśmy, że w Zalewie Rybnickim pływają giganty – mówi w rozmowie ze Sport.pl Krzysztof Pyra z Polskiej Akademii Wędkarskiej. – Hol trwał ponad półtorej godziny. Kiedy w końcu ją zobaczyliśmy, nie mogliśmy uwierzyć: ogromna ryba, łeb jak sklep, prawdziwy potwór! – relacjonuje wędkarz.

Po dokładnym pomiarze okazało się, że sum mierzy 292 cm długości i jest nie tylko nowym rekordem Polski, ale również rekordem świata w łowieniu suma na spinning – co potwierdzili oficjalnie organizatorzy imprezy.

Zalew Rybnicki – królestwo drapieżników

Zalew Rybnicki, znany też jako Jezioro Rybnickie, to sztuczny zbiornik o powierzchni około 4,5 km², utworzony na potrzeby Elektrowni Rybnik. Od lat jest uznawany za jedno z najlepszych w Polsce łowisk dużych ryb drapieżnych. Wędkarze z całego kraju przyjeżdżają tu, by spróbować swoich sił z potężnymi sumami i szczupakami.

Tym razem to jednak Rybnik przeszedł do historii światowego wędkarstwa – i to w spektakularnym stylu. Wieść o rekordowym połowie natychmiast obiegła sieć. Pod postem z fotografiami ogromnej ryby pojawiły się setki komentarzy od zaskoczonych internautów. Wędkarze i miłośnicy przyrody nie kryli podziwu – i lekkiego przerażenia. „Ale bydlę! Obca forma życia! Kosmita! Potwór!” – komentują.