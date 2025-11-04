To miał być napad stulecia. Celem był "król pogrzebów"

2025-11-04 12:04

Zapewne o dłuższego czasu go obserwowali i doskonale wiedzieli, kiedy jest sam. Wtedy uderzyli. Włamali się do jednego z domków w bytomskich Łagiewnikach, a potem zmusili 85-letniego przedsiębiorcę pogrzebowego do wydania im kosztowności i pieniędzy. Rozpłynęli się w mroku nocy z łupem wartym 2 mln zł. Jednakże bandyci niedługo cieszyli się wolnością.

  • To był spektakularny napad, jakiego w Bytomiu chyba jeszcze nie było. Lokalne media natychmiast okrzyknęły go "skokiem stulecia". W nocy z 16 na 17 października do jednego z domków na osiedlu w Łagiewnikach doszło do włamania.
  • Przestępcy doskonale wiedzieli do kogo należy dom. To znany w mieście przedsiębiorca pogrzebowy Ryszard W. Firma którą założył i przez wiele lat szefował prosperuje doskonale. Niedawno świętowała 40 rok działalności.
  • Policjanci zatrzymali trzech mężczyzn. Grożą im długie lata za kratkami!

Bytom: Napad na dom "króla pogrzebów"

Gdy bandyci uderzyli, w domu nie było nikogo oprócz Ryszarda W. Był środek nocy. Mężczyzna spał. W domu był jednak pies. Czworonóg podniósł alarm i zbudził właściciela, który wstał i sprowadzał, co się dzieje. To jednak nie zniechęciło złodziei. Skrępowali właściciela domu i zmusili go do wyjawienia, gdzie znajduje się sejf. Ryszard W., był zupełnie przerażony, z obawy o życie nie próbował grać na zwłokę. Bandyci otworzyli sejf i zabrali z niego gotówkę - blisko dwa miliony zł w złotówkach, euro oraz dolarach. Ponadto zabrali ofierze zegarek i złotą biżuterię.

Policja i prokuratura o w śledztwie

Sprawą zajęli się kryminalni z Bytomia. Intensywne śledztwo wkrótce dało doskonałe rezultaty. - Wytężona praca operacyjna policji sprawiła, że udało się sprawców wytypować i zatrzymać - mówi prokurator rejonowy w Bytomiu Marek Furdzik. W rękach policji znalazło się trzech mężczyzn - Mirosław K., Grzegorz S. i Dariusz S. W ich domach funkcjonariusze znaleźli pieniądze, ale też ponad kilogram narkotyków. - Podejrzani usłyszeli zarzuty rozboju. Grozi im do 15 lat więzienia. Dodatkowo dwóch z nich odpowie za posiadanie znacznej ilości narkotyków. Sąd zdecydował się na ich tymczasowe aresztowanie - informuje prok. Furdzik.

To oni okradli bytomskiego króla pogrzebów
11 zdjęć

