Które miasto jest największe w województwie śląskim? Katowice nie są liderem!

Województwo śląskie to jeden z najbardziej zurbanizowanych regionów w Polsce. To tutaj koncentruje się gęsta sieć miast, które przez dziesięciolecia rozwijały się w cieniu kopalń, hut i zakładów przemysłowych, a dziś coraz śmielej stawiają na nowoczesność, kulturę i ekologię. Mimo że wielu mieszkańców kraju kojarzy Śląsk przede wszystkim z jednym, najbardziej rozpoznawalnym miastem – stolicą regionu – prawdziwy obraz jego miejskiego krajobrazu jest znacznie bardziej złożony. Ranking największych miast województwa pokazuje to w sposób szczególnie interesujący, a jego zwycięzca może być dla wielu osób prawdziwym zaskoczeniem.

W powszechnej świadomości największe miasto to zazwyczaj to, które ma najwięcej mieszkańców. Jednak gdy spojrzymy na metropolię z innej perspektywy – przez pryzmat zajmowanego obszaru – układ sił wygląda inaczej. Ranking największych miast województwa śląskiego pod względem powierzchni pokazuje, że administracyjne granice potrafią opowiedzieć o regionie równie interesującą historię, co dane demograficzne.

W pierwszej dziesiątce zestawienia znalazły się dobrze znane śląskie ośrodki, ale to zwycięzca przyciągnął największą uwagę. Dla wielu mieszkańców regionu wynik ten może być zaskakujący, ponieważ pierwszego miejsca nie zajęły Katowice, choć często to właśnie one postrzegane są jako serce województwa. Sprawdźcie ranking TOP 10 największych miast województwa śląskiego pod względem powierzchni. Szczegóły w galerii znajdującej się poniżej.

