To najpiękniejszy szczyt w woj. śląskim. Z jego wierzchołka widać Tatry

Martyna Urban
2026-03-17 11:43

Beskid Śląski wiosną to prawdziwy raj dla miłośników górskich wędrówek – zielone hale, szemrzące potoki i malownicze szlaki zapraszają do odkrywania regionu. Spośród licznych wzniesień tego pasma wybrałem szczyt, który zachwyca nie tylko krajobrazem, ale także możliwością podziwiania odległych górskich panoram. To miejsce, które każdy turysta powinien zobaczyć choć raz w życiu.

Beskid Śląski to najwyższe pasmo województwa śląskiego, wchodzące w skład Zewnętrznych Karpat Zachodnich. Region ten słynie z urokliwych szlaków, zalesionych grzbietów i malowniczych dolin. Wiosną natura budzi się tu do życia – kwitną wiosenne kwiaty, lasy wypełniają się śpiewem ptaków, a potoki nabierają wody po roztopach. Szlaki są zróżnicowane, od lekkich tras idealnych dla rodzin po wymagające podejścia dla bardziej doświadczonych turystów.

Dla każdego, kto chce uciec od miejskiego zgiełku i poczuć bliskość przyrody, Beskid Śląski oferuje mnóstwo atrakcji: ścieżki rowerowe, punkty widokowe, polany i hale. To idealne miejsce, by zaczerpnąć świeżego powietrza, zrelaksować się i poczuć wiosenny rytm gór.

Najpiękniejszy szczyt woj. śląskiego. Wznosi się na wysokość ponad 1200 m

Spośród licznych wzniesień Beskidu Śląskiego, zdaniem sztucznej inteligencji, najpiękniejszym szczytem jest ten, który góruje nad okolicą i oferuje zapierające dech panoramy. Jego wysokość wynosi 1257 m n.p.m., co czyni go najwyższym punktem całego pasma. Ze szczytu przy dobrej widoczności można dostrzec nawet Tatry – widok naprawdę zapiera dech w piersiach. Chodzi oczywiście o Skrzyczne.

Szczyt wyróżnia się charakterystyczną sylwetką, a na jego wierzchołku znajduje się maszt nadajnika RTV, dzięki czemu łatwo go rozpoznać z różnych punktów Beskidu Żywieckiego czy pobliskich dolin. Masyw otoczony jest dolinami potoków i kotlinami, co nadaje mu niezwykłej malowniczości.

Masyw tego szczytu wznosi się na północnym końcu głównego grzbietu Pasma Baraniej Góry. Stoki opadają stromo ku dolinom, a południowa część masywu obejmuje kilka mniejszych wierzchołków, takich jak Małe Skrzyczne czy Kopa Skrzyczeńska. Na północno-wschodniej stronie znajdują się wzniesienia Skalite, Niesłychany Groń, Palenica i Mała Palenica, które mają swoje źródła w potokach zasilających górny bieg rzeki Żylicy.

Góra zbudowana jest z grubych warstw piaskowców godulskich, które tworzą strome, skaliste zbocza i liczne rumowiska. W krajobrazie doliny Żywieckiej masyw wyraźnie wyróżnia się swoją wysokością – ponad 800-metrowy zrąb daje poczucie majestatu i potęgi natury.

Raj dla miłośników przyrody i sportu

Szczyt i jego okolice zachwycają bogactwem flory i fauny. Na stokach rosną rozległe lasy świerkowo-bukowe, a w wyższych partiach pojawiają się polany i hale. W rejonie tym można spotkać rzadkie gatunki roślin, w tym tojady mocne morawskie.

Na masywie odkryto także liczne jaskinie typu szczelinowego i schroniska skalne, powstałe w piaskowcach godulskich. Największa z nich, Jaskinia Pajęcza, miała długość 61 metrów, choć dziś wejście jest niedostępne z powodu zawalenia. Nazwa góry według XVIII-wiecznego podania pochodzi od skrzeczenia żab w dawnym stawie, który podobno znajdował się między szczytem a Małym Skrzycznem.

Szczyt oferuje bogatą infrastrukturę turystyczną: schronisko PTTK, basen dla dzieci, ściankę wspinaczkową, strzelnicę i boiska sportowe. Na stokach funkcjonuje Ośrodek Narciarski COS z trasami o różnym stopniu trudności, w tym trasą FIS. Masyw służy także rowerzystom, w tym wyczynowym trasom downhill, a latem jest znakomitym startowiskiem dla paralotni.

Szlaki turystyczne prowadzące na najpiękniejszy szczyt w Śląskiem

Najpopularniejsze szlaki, które prowadzą na szczyt, to:

  • Szlak niebieski ze Szczyrku Centrum przez halę Jaworzyna – 2:25 h w górę, 1:45 h w dół
  • Szlak zielony ze Szczyrku Centrum przez przełęcz Becyrek – 2:15 h w górę, 1:40 h w dół
  • Szlak czerwony z Buczkowic przez Siodło pod Skalitem – 3:20 h w górę, 2:30 h w dół
  • Szlak niebieski z Ostrego – 2:15 h w górę, 1:30 h w dół
  • Szlak zielony na przełęcz Salmopolską przez Malinowską Skałę – 2:15 h w górę, 3:00 h w dół
  • Szlak zielony na Baranią Górę – 2:45 h w górę, 3:00 h w dół

Szczyt jest punktem obowiązkowym dla każdego turysty w Beskidzie Śląskim, a wiosenne wędrówki pozwalają cieszyć się bogactwem przyrody, przepięknymi panoramami i komfortową infrastrukturą.

