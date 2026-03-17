Beskid Śląski to najwyższe pasmo województwa śląskiego, wchodzące w skład Zewnętrznych Karpat Zachodnich. Region ten słynie z urokliwych szlaków, zalesionych grzbietów i malowniczych dolin. Wiosną natura budzi się tu do życia – kwitną wiosenne kwiaty, lasy wypełniają się śpiewem ptaków, a potoki nabierają wody po roztopach. Szlaki są zróżnicowane, od lekkich tras idealnych dla rodzin po wymagające podejścia dla bardziej doświadczonych turystów.

Dla każdego, kto chce uciec od miejskiego zgiełku i poczuć bliskość przyrody, Beskid Śląski oferuje mnóstwo atrakcji: ścieżki rowerowe, punkty widokowe, polany i hale. To idealne miejsce, by zaczerpnąć świeżego powietrza, zrelaksować się i poczuć wiosenny rytm gór.

Najpiękniejszy szczyt woj. śląskiego. Wznosi się na wysokość ponad 1200 m

Spośród licznych wzniesień Beskidu Śląskiego, zdaniem sztucznej inteligencji, najpiękniejszym szczytem jest ten, który góruje nad okolicą i oferuje zapierające dech panoramy. Jego wysokość wynosi 1257 m n.p.m., co czyni go najwyższym punktem całego pasma. Ze szczytu przy dobrej widoczności można dostrzec nawet Tatry – widok naprawdę zapiera dech w piersiach. Chodzi oczywiście o Skrzyczne.

Szczyt wyróżnia się charakterystyczną sylwetką, a na jego wierzchołku znajduje się maszt nadajnika RTV, dzięki czemu łatwo go rozpoznać z różnych punktów Beskidu Żywieckiego czy pobliskich dolin. Masyw otoczony jest dolinami potoków i kotlinami, co nadaje mu niezwykłej malowniczości.

Masyw tego szczytu wznosi się na północnym końcu głównego grzbietu Pasma Baraniej Góry. Stoki opadają stromo ku dolinom, a południowa część masywu obejmuje kilka mniejszych wierzchołków, takich jak Małe Skrzyczne czy Kopa Skrzyczeńska. Na północno-wschodniej stronie znajdują się wzniesienia Skalite, Niesłychany Groń, Palenica i Mała Palenica, które mają swoje źródła w potokach zasilających górny bieg rzeki Żylicy.

Góra zbudowana jest z grubych warstw piaskowców godulskich, które tworzą strome, skaliste zbocza i liczne rumowiska. W krajobrazie doliny Żywieckiej masyw wyraźnie wyróżnia się swoją wysokością – ponad 800-metrowy zrąb daje poczucie majestatu i potęgi natury.

Raj dla miłośników przyrody i sportu

Szczyt i jego okolice zachwycają bogactwem flory i fauny. Na stokach rosną rozległe lasy świerkowo-bukowe, a w wyższych partiach pojawiają się polany i hale. W rejonie tym można spotkać rzadkie gatunki roślin, w tym tojady mocne morawskie.

Na masywie odkryto także liczne jaskinie typu szczelinowego i schroniska skalne, powstałe w piaskowcach godulskich. Największa z nich, Jaskinia Pajęcza, miała długość 61 metrów, choć dziś wejście jest niedostępne z powodu zawalenia. Nazwa góry według XVIII-wiecznego podania pochodzi od skrzeczenia żab w dawnym stawie, który podobno znajdował się między szczytem a Małym Skrzycznem.

Szczyt oferuje bogatą infrastrukturę turystyczną: schronisko PTTK, basen dla dzieci, ściankę wspinaczkową, strzelnicę i boiska sportowe. Na stokach funkcjonuje Ośrodek Narciarski COS z trasami o różnym stopniu trudności, w tym trasą FIS. Masyw służy także rowerzystom, w tym wyczynowym trasom downhill, a latem jest znakomitym startowiskiem dla paralotni.

Szlaki turystyczne prowadzące na najpiękniejszy szczyt w Śląskiem

Najpopularniejsze szlaki, które prowadzą na szczyt, to:

Szlak niebieski ze Szczyrku Centrum przez halę Jaworzyna – 2:25 h w górę, 1:45 h w dół

Szlak zielony ze Szczyrku Centrum przez przełęcz Becyrek – 2:15 h w górę, 1:40 h w dół

Szlak czerwony z Buczkowic przez Siodło pod Skalitem – 3:20 h w górę, 2:30 h w dół

Szlak niebieski z Ostrego – 2:15 h w górę, 1:30 h w dół

Szlak zielony na przełęcz Salmopolską przez Malinowską Skałę – 2:15 h w górę, 3:00 h w dół

Szlak zielony na Baranią Górę – 2:45 h w górę, 3:00 h w dół

Szczyt jest punktem obowiązkowym dla każdego turysty w Beskidzie Śląskim, a wiosenne wędrówki pozwalają cieszyć się bogactwem przyrody, przepięknymi panoramami i komfortową infrastrukturą.