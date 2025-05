gigantyczne straty

To on podpalił popularną restaurację! 25-letni Kamil usłyszał zarzuty i trafił do aresztu

To było znane i lubiane miejsce w Piekarach Śląskich. Restauracja "Imperium" i pizzeria "Soprano" - obie w jednym budynku, mające tych samych właścicieli. Niestety goście nieprędko pojawią się znowu, by zjeść wykwintny obiad lub pyszną pizzę. Budynek bowiem został podpalony i niemal doszczętnie spłonął. A wszystko to przez Kamila N. (25 l.), który już trafił za to za kraty, a może tam zostać nawet na 10 lat.