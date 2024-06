Tragedia na drodze! Motocyklista uderzył w słup. Mężczyzna zginął na miejscu

Tragiczny wypadek na Śląsku Cieszyńskim. Nie żyje 53-letni motocyklista

Do tragicznego w skutkach wypadku doszło we wtorek, 18 czerwca, przed godz. 17:00 w Kiczycach (woj. śląskie) przy ul. Pierścieckiej. Jak wynika z ustaleń cieszyńskich policjantów, kierujący motocyklem 53-letni motocyklista, który jechał od strony Skoczowa, z nieustalonych przyczyn nagle zjechał na prawe pobocze i z ogromną siłą uderzył w słup. Niestety, poszkodowany mężczyzna zmarł na miejscu zdarzenia. Policjanci pod nadzorem prokuratora wykonali czynności procesowe - zabezpieczyli miejsce wypadku i ślady, przeprowadzili także oględziny oraz zabezpieczyli motocykl, by ustalić, czy nie wystąpiły okoliczności, które mogły bezpośrednio wpłynąć na wypadek. Dokładne przyczyny zdarzenia wyjaśniać będą mundurowi wydziału kryminalnego cieszyńskiej komendy.

- Wypadki "lubią" dobrą pogodę… Niestety pogoda jest dobra, słoneczna, drogi są czyste i suche, przyczepność przyzwoita... Można powiedzieć, że na taką pogodę wszyscy czekali. Okazuje się, że to warunki, w których dochodzi do najgroźniejszych wypadków. Ostatnie wypadki śmiertelne na terenie powiatu cieszyńskiego to zdarzenia, kiedy warunki na drogach były bardzo dobre. Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o pełną koncentrację na drodze, bez względu na warunki pogodowe. Jeden błąd, chwila nieuwagi, rozkojarzenie, brak koncentracji, mogą doprowadzić do tragedii - podsumowują policjanci z Cieszyna.

ZOBACZ TEŻ. Poszukiwana Natalia nie żyje. Szokujące słowa policjanta. "Mąż kobiety nie mówił nam prawdy". GALERIA:

Motocyklista wyleciał w powietrze. Szczątki maszyny rozsypały się po ulicy Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.