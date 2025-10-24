Tragedia podczas mijania ciągnika. Nie żyje 50-latek

Tragedia w Kotkowie. 50-letni pieszy zginął potrącony przez samochód, który mijał ciągnik

W środowy wieczór, 22 października, w miejscowości Kotkowo w gminie Wielowieś doszło do tragicznego wypadku drogowego. 50-letni pieszy zginął na miejscu po tym, jak został potrącony przez samochód osobowy. Jak wynika ze wstępnych ustaleń śledczych, do zdarzenia doszło poza obszarem zabudowanym, na nieoświetlonym odcinku drogi. Kierujący samochodem marki BMW 26-letni mężczyzna potrącił idącego poboczem 50-latka. Jak piszą policjanci ze Śląska na swojej stronie internetowej, na chwilę przed wypadkiem kierowca ciągnika rolniczego zatrzymał się, chcąc skręcić w lewo na pole. W momencie, gdy samochód osobowy mijał traktor, doszło do potrącenia pieszego.

Mimo natychmiastowej reakcji i wezwania służb ratunkowych, życia poszkodowanego nie udało się uratować. Badanie alkomatem wykazało, że kierowca BMW był trzeźwy. Na miejscu tragedii, pod nadzorem prokuratora, pracowali policjanci oraz biegły z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych, którzy ustalają dokładne okoliczności zdarzenia.

Niewidoczny pieszy – śmiertelne ryzyko. Nie zapominaj o odblaskach!

Do wypadku doszło w trudnych warunkach atmosferycznych – padał deszcz, a po zmroku droga była zupełnie nieoświetlona. Jesień to okres, gdy widoczność na drogach znacząco się pogarsza: wcześnie zapada zmrok, często występują mgły i opady. W takich warunkach pieszy ubrany w ciemne kolory jest niemal niewidoczny dla kierowców. Policjanci przypominają, że pieszy dostrzeżony zaledwie z kilku metrów nie daje kierowcy żadnych szans na reakcję. Dlatego obowiązek noszenia elementów odblaskowych poza obszarem zabudowanym nie jest formalnością – to kwestia życia i śmierci.

Policja po raz kolejny apeluje, by korzystać z odblasków nie tylko tam, gdzie wymagają tego przepisy, ale zawsze – niezależnie od miejsca. Już niewielki element odblaskowy, taki jak opaska, brelok czy naklejka, może zwiększyć widoczność pieszego nawet z 30–40 metrów do ponad 150 metrów. To często różnica między życiem a tragedią. – Odblaski nie są dodatkiem do stroju. To prosty i skuteczny środek bezpieczeństwa, który może uratować życie – nasze lub naszych bliskich – przypominają policjanci.

