Tragedia w Będzinie. Pan Andrzej umarł 50 metrów od domu. Wnuczka nie może powstrzymać emocji

W głowie mi się nie mieści, jak mogło dojść do tego wszystkiego. Mój dziadek umarł 50 metrów od domu. Wpadł do głębokiego na 2,5 metra dołu, w którym prowadzone były prace. Jak to możliwe, że wykop nie był prawidłowo zabezpieczony? Bo gdyby był, nawet gdyby się potknął uderzył w głowę, czy wpadłby do środka? - zastanawia się pani Paulina, wnuczka zmarłego.