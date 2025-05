Tragedia w galerii handlowej. Nie żyje 16-letnia dziewczyna

W poniedziałek, przed godziną 12:00, dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie otrzymał zgłoszenie o nieprzytomnej młodej kobiecie, która została znaleziona w rejonie parkingu Galerii Jurajskiej. Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe.

- Na miejsce zadysponowano służby, pomimo natychmiastowo udzielonej pierwszej pomocy 15-letnia dziewczyna nie przeżyła. Policjanci, którzy wykonywali czynności na miejscu wykluczyli udział osób trzecich- poinformowała w rozmowie z Radiem ESKA Barbara Poznańska, rzeczniczka prasowa KMP w Częstochowie.

Jak ustalił lokalny portal klobucka.pl, wszystko wskazuje na to, że młoda kobieta spadła z górnego parkingu lub dachu na betonowy parking znajdujący się przy obiekcie.

W związku z tragedią, dyrekcja Galerii Jurajskiej wydała oficjalne oświadczenie, w którym wyraziła głęboki żal i współczucie dla bliskich zmarłej nastolatki.

„Z przykrością stwierdzamy, że dziś, 19 maja w godzinach przedpołudniowych na terenie Galerii Jurajskiej doszło do samobójstwa. Na miejsce niezwłocznie zostały wezwane służby ratunkowe, które podjęły się ratowania osoby, która skoczyła z ostatniego piętra parkingu wielopoziomowego. Niestety mimo wysiłków, ofiara, wskutek upadku z wysokości, zmarła. Zostały zabezpieczone nagrania z kamer monitoringu, które trafią teraz w ręce policji”

– informuje dyrekcja galerii w oświadczeniu.

Policja pod nadzorem prokuratury prowadzi dalsze czynności mające na celu ustalenie wszystkich okoliczności tej tragedii.

Gdzie szukać pomocy?

Prośba o pomoc nie jest wstydem. Każdemu mogą zdarzyć się gorsze chwile czy niepowodzenia i - co bardzo ważne - nikt nie musi być sam z problemami. Na terenie całego kraju funkcjonują instytucje, których przedstawiciele są gotowi nieść pomoc.

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów.

Jeżeli w twoim otoczeniu znajduje się osoba, której zachowanie może wskazywać na depresję lub myśli samobójcze, nie pozostawaj obojętny! Jeżeli odbierasz od kogoś z naszych bliskich lub znajomych niepokojące sygnały, również nie powinieneś zignorować żadnej informacji. Dla nas może to być błaha sprawa, dla kogoś niestety problem nie do pokonania. Takiej osobie należy pomóc, zgłaszając sytuację do instytucji pomocowych.

Gdzie można szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Rzecznika Praw Dziecka, czynny całą dobę przez 7 dni w tygodniu: 121 212

pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

Znasz zasady pierwszej pomocy? Pytanie 1 z 10 Obowiązek udzielenia pomocy ofiarom wypadku dotyczy: wszystkich, ponieważ zawsze można wykonać część zadań ratunkowych tylko osób, które mają przygotowanie medyczne wszystkich, ale za popełnione błędy zawsze grozi odpowiedzialność karna Następne pytanie