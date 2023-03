Ksiądz Robert targnął się na swoje życie. Pochowano go po cichu

Robert Sz. święcenia kapłańskie przyjął w 2004 roku. Swoją posługę kapłańską rozpoczął w Wojkowicach, później zmieniał parafie. Pracował tam jako kapelan w sosnowieckim szpitalu. Później trafił do parafii w Jaworznie. Jak informuje "Fakt", później miał trafić do domu seniora, gdzie był kapelanem. Przez cztery lata pracował jako wikary w parafii św. Joachima w Sosnowcu. W ubiegłym roku miał trafić do Dąbrowy Górniczej, ostatecznie został pomocnikiem proboszcza sosnowieckiej bazyliki. W hierarchii był na równi z diakonami.

7 marca diecezją sosnowiecką wstrząsnęła informacja o śmierci dwóch księży. Szczegóły tego zdarzenia są makabryczne i przerażające. O śmierci duchownych poinformował biskup.

To wtedy zaczęły wychodzić na jaw przerażające szczegóły. Ksiądz Robert Sz. targnął się na swoje życie. Wszedł pod nadjeżdżający pociąg w pobliżu stacji Sosnowiec Główny. Zginął na miejscu. Tego samego dnia znaleziono także ciało młodego diakona Mateusza B., zabójca działał z dużą siłą, ostrze, którym zadano rany, rozcięło między innymi szyję i płuco młodego duchownego. Nieoficjalnie mówi się, że duchowni byli ze sobą skonfliktowani. RMF24 podał nieoficjalną informację, że za zabójstwem 25-letniego diakona stoi ksiądz Robert. Tych doniesień nie potwierdza Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu, która prowadzi w tej sprawie dwa postępowania. Czy śledczym uda się wyjaśnić, co wydarzyło się w Sosnowcu?

Kiedy odbył się jego pogrzeb księdza Roberta? Nie wiadomo. Próżno szukać na ten temat informacji na stronie diecezji sosnowieckiej. Trumna z ciałem księdza spoczęła ma cmentarzu komunalnym w Czeladzi, tuż obok grobu jego matki. Nie zalało go morze kwiatów. Jest na nim zaledwie kilka wiązanek, na których widnieją szarfy z napisem: "Ostatnie pożegnanie". Największy wieniec jest od "Przyjaciół ze Wspólnoty "Dotyk Miłości Boga. Ofiarnemu kapłanowi" i od zakładu pogrzebowego.

