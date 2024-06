Tragedia w Tychach. Młoda kobieta wypadła z balkonu na 4. piętrze. Nie żyje

Młoda kobieta wypadła z balkonu na 4. piętrze. Jej życia nie udało się uratować. Tragedia w Tychach

Do tego tragicznego zdarzenia doszło we wtorek, 18 czerwca, po godz. 16:00, przy ul. Ch. de Gaulle'a. Nagle z czwartego piętra budynku wielorodzinnego wypadła młoda kobieta. Jak się okazało, dziewczyna spadła z balkonu. Świadkowie natychmiast wezwali pomoc. Na miejscu pojawili się ratownicy medyczni, którzy od razu przystąpili do reanimacji. Niestety, mimo ich wysiłków, ofiary upadku z wysokości nie udało się uratować. Na miejscu pracowali śledczy pod nadzorem prokuratora - teraz będą wyjaśniać dokładne okoliczności śmierci kobiety.

Źródło: 112tychy.pl

Gdzie szukać pomocy w sytuacji kryzysowej?

Pamiętaj – samobójstwo to nie rozwiązanie! Jeśli jesteś w kryzysie lub znasz osobę, która może potrzebować pomocy, zadzwoń na bezpłatny numer 800 70 22 22 lub wejdź na stronę zwjr.pl. To miejsca, w którym pomoc uzyskają zarówno osoby w kryzysie samobójczym, jak i szukające wsparcia innej osoby niepotrafiącej poradzić sobie z problemami. Życie warte jest rozmowy!

GALERIA. Dramat w Tychach. Młoda kobieta wypadła z balkonu budynku bloku. Zobacz zdjęcia z miejsca tragicznego wypadku:

