Tragiczne kulisy śmierci 4-letniego Michałka. Dziecko utonęło podczas zabawy z bratem

Rybnik. 4-latek utonął w oczku wodnym obok domu

Do tragicznego wypadku doszło w sobotę, 27 lipca, w rybnickiej dzielnicy Niewiadom. Tego dnia 4-letni Michał M. bawił się na posesji rodzinnego domu razem ze swoim starszym bratem. Dzieci korzystały z wakacji i słonecznej pogody. W pewnym momencie obecnych w budynku rodziców zaniepokoiła jednak nagła cisza - około godz. 18:00 głosy bawiących się na zewnątrz synów ucichły. Zaniepokojeni opiekunowie postanowili sprawdzić, czym jest to spowodowane. Wtedy odkryli, że starszy syn jest już w pomieszczeniu i wrócił z podwórka. Rodzice nie mogli jednak odnaleźć młodszej pociechy - 4-letniego Michałka. Gdy poszukiwania nie przynosiły efektów, o zaginięciu swojego dziecka powiadomili służby. Na miejscu natychmiast pojawili się funkcjonariusze. Podczas przeczesywania terenu wokół domu jeden z policjantów dokonał dramatycznego odkrycia - w oczku wodnym zobaczył unoszące się ciało 4-latka. Niestety, mimo natychmiastowego przystąpienia do reanimacji i interwencji wezwanej na miejsce załogi LPR, dziecka nie udało się uratować. W poniedziałek, 29 lipca, Prokuratura Rejonowa w Rybniku wszczęła śledztwo ws. nieumyślnego spowodowania śmierci, które ma wyjaśnić, jak doszło do tego, że chłopiec utonął.

Prokuratura o kulisach tragicznego wypadku

- Jak ustalono, małoletni bawił się tego dnia ze starszym bratem w pobliżu przydomowego oczka wodnego. Obecni w domu rodzice dziecka w pewnym momencie zaniepokoili się brakiem odgłosów bawiących się dzieci. Po sprawdzeniu okazało się, że starsze z dzieci jest w domu, młodszego natomiast nie udało się zlokalizować. Rodzice niezwłocznie powiadomili służby ratunkowe o zaginięciu dziecka. W trakcie penetracji terenu wokół domu, jeden z funkcjonariuszy policji zauważył ciało w oczku wodnym. Pomimo przeprowadzonej reanimacji, 4-latka nie udało się uratować. Okoliczności zdarzenia wyjaśni prowadzone w przedmiotowej sprawie śledztwo - przekazała w oficjalnym komunikacie Prokuratura Okręgowa w Gliwicach.

ZOBACZ TEŻ. 14-latek utonął w stawie pod Warszawą. Był na rybach z wujkiem. GALERIA:

Małe dziecko utopiło się w jeziorze Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.