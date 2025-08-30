Do wypadku doszło w sobotę, 30 sierpnia, na DW790 w Gieble-Kolonii (pow. zawierciański).

Do tego tragicznego zdarzenia doszło w sobotę, 30 sierpnia, na drodze wojewódzkiej nr 790 w powiecie zawierciańskim. W miejscowości Giebło-Kolonia, na ul. Zawierciańskiej, dachował samochód osobowy, w którym podróżowały trzy osoby. Niestety, pomimo podjętej pomocy, jedna z nich zginęła na miejscu. Dwie kolejne zostały przetransportowane do szpitali śmigłowcami Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Działania służb i utrudnienia na drodze

Na miejscu pracowały wszystkie służby ratunkowe – w tym sześć zastępów straży pożarnej z grupą operacyjną KP PSP w Zawierciu, policja oraz ratownicy medyczni z SP ZOZ Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu. Droga wojewódzka nr 790 została całkowicie zablokowana w obu kierunkach, a policja wyznaczyła objazdy dla kierowców. Funkcjonariusze pod nadzorem prokuratora prowadzą czynności, które mają ustalić przyczyny i dokładne okoliczności wypadku.

Czarny bilans wakacji

Śląska policja przypomina, że w regionie od 18 czerwca obowiązuje akcja #CzarnyAlertDrogowy, związana z rosnącą liczbą tragicznych zdarzeń na drogach. Od tamtego czasu w województwie doszło już do 18 wypadków ze skutkiem śmiertelnym, w których życie straciło łącznie 19 osób.