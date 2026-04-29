Tymi słowami rodzice pożegnali Łukasza Litewkę. Nie da się powstrzymać łez! "Synku, syneczku drogi"

Konrad Marzec
2026-04-29 15:10

Pogrzeb Łukasza Litewki w kościele pw. św. Joachima w Sosnowcu śledzi niemal cała Polska. Pod koniec mszy świętej usłyszeliśmy słowa pożegnania, skierowane przez mamę i tatę posła. Odczytał je ksiądz Patryk Kucharski. Słowa najbliższych wywołują ogromne emocje.

W środę (29 kwietnia) wielu Polaków swoje myśli skierowało do Sosnowca, gdzie zaplanowano uroczystości pogrzebowe śp. Łukasza Litewki. Pogrzeb tragicznie zmarłego posła ma charakter państwowy. W mszy biorą udział m.in. prezydent RP Karol Nawrocki, premier Donald Tusk i marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Litewkę żegnają rzecz jasna również rodzice i przyjaciele. - Prosimy, aby zamiast kwiatów, wiązanek wykonać dowolny gest dobroci. On na pewno wolałby, abyście kontynuowali jego misję i po prostu nieśli dobro. Zróbcie zakupy potrzebującym, wpłaćcie na zbiórkę walczącym o życie, wspomóżcie najbliższe schronisko, organizację pomocową. Będziemy wdzięczni za uszanowanie tej woli - apelowali bliscy Łukasza Litewki. Mszy świętej przewodniczył biskup sosnowiecki Artur Ważny.

"Synku, Syneczku Drogi". Rodzice pożegnali Łukasza Litewkę

Słowa najbliższych posła Litewki odczytał ksiądz Patryk Kucharski, wikariusz parafii zamieszkania śp. Łukasza. Przesłanie rodziców wywołuje ogromne emocje, a u wielu niepowstrzymane łzy.

- Synku, syneczku drogi, żegnamy się dzisiaj z Tobą. Nie ma słów, które mogłyby opisać ból rodziców, stojących nad trumną własnego dziecka. To nie tak miało być, to my powinniśmy odchodzić pierwsi, a nie dziś żegnać Ciebie - naszego syna, naszą dumę, część naszego serca. Byłeś człowiekiem o niezwykłej dobroci, zawsze dostrzegałeś, których inni mijali obojętnie - przekazali rodzice Litewki.

Rodzice dodali, że Łukasz Litewka dostrzegał biednych, samotnych, potrzebującyh pomocy. - Nigdy nie odwracałeś wzroku od cierpienia drugiego człowieka. Twoje serce było schronieniem dla zwierząt, porzuconych, skrzywdzonych, zapomnianych. Byłeś opiekunem, przyjacielem, ratunkiem. W świecie pełnym pośpiechu i obojętności, ty potrafiłeś się zatrzymać i pochylić nad każdym, kto potrzebował pomocy. Jako rodzice jesteśmy z Ciebie dumni, jakim byłeś człowiekiem, dumni z twojej wrażliwości, siły i ogromnego serca - podkreślili rodzice posła.

- Choć dziś ból rozdziera duszę, wiemy, że zostawiasz coś bezcennego. Dobro, które będzie trwać. Opłakują Cię tysiące matek i ojców. Mamy nadzieję, że i dobry Bóg dostrzeże twoje uczynki, wybaczy Ci grzechy i uchyli dla Ciebie bramy do swojego królestwa. Synku drogi, spoczniesz obok dr Aleksandra Widery, pierwowzoru dr Tomasza Judyma, z "Ludzi Bezdomnych Żeromskiego". Tak wiele was łączy, w tak młodym wieku tak duży ciężar wzięliście na barki - usłyszeli żałobnicy.

- Obaj tak młodo zmarliście. Choć mija 125 lat od jego śmierci, na jego grobie wciąż ktoś zapala znicze. Wierzymy w to, że gdy nas zabraknie, to dobrzy ludzie nie przejdą obok Ciebie obojętnie. Dziękujemy Ci za każdą chwilę, każdy uśmiech, obecność, miłość, za to że mogliśmy być Twoimi rodzicami. To zaszczyt nosić w sercu wspomnienie o Tobie. Nie żegnamy Cię na zawsze., Wierzymy, że gdy i na nas przyjdzie pora, spotkamy się w niebie u dobrego Boga. Spoczywaj w pokoju Synku, na zawsze będziesz częścią Nas. Twój tata, twoja mama, twoi rodzice - odczytał kapłan.

