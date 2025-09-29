Ukochana kopalnia Edwarda Gierka będzie zrewitalizowana. Koszt to 100 milionów

Kopalnia węgla kamiennego Kazimierz-Juliusz w Sosnowcu zostanie zrewitalizowana. Koszt inwestycji to około 100 milionów złotych, z czego 70 mln pochodzi z Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-27. Wydobycie węgla w kopalni Kazimierz-Juliusz zakończyło się w 2015 r. Z kopalnią osobiście związany był Edward Gierek. Przed I wojną światową zginął w niej ojciec polityka. Z kolei zatrzymanie strajku na kopalni w latach 50., umożliwiło Gierkowi awans w strukturach PZPR.

Kopalnia Kazimierz-Juliusz zostanie zrewitalizowana. Koszt to 100 milionów

Kopalnia Kazimierz-Juliusz w Sosnowcu została zamknięta w 2015 roku. Jej likwidację poprzedził głośny w całej Polsce podziemny protest górników w 2014 roku. Po upływie dekady pojawiła się szansa, że poprzemysłowe tereny zyskają nowe życie dzięki współpracy samorządu i Spółki Restrukturyzacji Kopalń, która w 2020 roku przekazała miastu część terenu.

W poniedziałek, 29 września przedstawiciele miejskiej spółki Sosnowieckie Inwestycje oraz konsorcjum firm Mostostal Zabrze GPBP i Maximus ZBH MUC złożyli podpisy pod umową wartą dokładnie 81,7 mln zł brutto. To zielone światło dla rozpoczęcia prac, które mają tchnąć nowe życie w opuszczone mury ostatniej kopalni w Zagłębiu. Zgodnie z gotowym już projektem w pokopalnianym kompleksie BHP, składającym się z cechowni, łaźni, lampowni oraz części biurowej, zaplanowano utworzenie inkubatora przedsiębiorczości, centrum aktywności społeczno-zawodowej, centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego, przedszkola oraz żłobka wraz z placem zabaw.

Ale to nie wszystko. Charakterystyczna wieża szybu Kazimierz I, niemy świadek górniczej historii, zostanie przekształcona w wieżę widokową, z której będzie można podziwiać panoramę okolicy. W budynku maszyny wyciągowej i stacji transformatorowo-rozdzielczej znajdzie się miejsce na gastronomię, tworząc nową, atrakcyjną przestrzeń do spędzania wolnego czasu. Z kolei w odrestaurowanym budynku stacji ratowniczej swoją siedzibę znajdą organizacje pozarządowe. Nowe funkcje, takie jak gastronomia lub przestrzeń biznesowo-usługowa, przewidziano także dla budynku dawnego warsztatu. Jedynym obiektem przeznaczonym do rozbiórki jest budynek nadszybia.

Koszt rewitalizacji wyliczono na około 100 milionów złotych. Projekt uzyskał 70,1 mln zł dofinansowania z Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-27.

Związki Edwarda Gierka z kopalnią Kazimierz-Juliusz

Z kopalnią Kazimierz-Juliusz mocno związany był jeden z najbardziej znanych polskich polityków drugiej połowy XX wieku - Edward Gierek. W kopalni pracowało wielu członków rodziny urodzonego w Porąbce (obecnie dzielnica Sosnowca) byłego I sekretarza Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W 1917 r. zginął w niej Adam Gierek - ojciec Edwarda. Przyszły polityk miał wtedy cztery lata.

Z kolei skuteczna interwencja Gierka w sprawie strajku w kopalni Kazimierz-Juliusz, do którego doszło na początku lat 50. ubiegłego wieku, pozwoliła mu na zdobycie uznania i awans w strukturach partyjnych. Edward Gierek był wówczas sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Katowicach.

