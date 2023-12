Szukał jej Interpol, bo handlowała ludźmi. Była w szoku, że znaleźli ją w Sosnowcu

Szukał jej Interpol, bo handlowała ludźmi. Ukrainka wpadła w Sosnowcu

Śląscy „łowcy głów” ustalili, że poszukiwana za handel ludźmi kobieta często zmienia adres zamieszkania i aktualnie ukrywa się na terenie Sosnowca. Pewnie miała nadzieję, że w tym mieście kryminalni nie trafią na jej ślad, bowiem zatrzymana na terenie magazynu jednej z firm kurierskich kobieta była bardzo zaskoczona i nie stawiała oporu.

Poszukiwana została doprowadzona do Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu, a następnie do Sądu Okręgowego w Sosnowcu, gdzie zastosowano wobec niej środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Teraz będzie ona oczekiwała na proces ekstradycyjny do Ukrainy.

Koszmarny wypadek w Dybowie pod Toruniem. Mężczyzna zginął w środku nocy Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.