Koszmar na Śląsku. 39-latek huknął w seniora na motorowerze. 73-latek nie żyje

Policja Śląska

Tragiczny wypadek na Śląsku. 39-letni kierowca huknął w seniora na motorowerze. 73-latek nie żyje

Rybniccy policjanci wyjaśniają okoliczności i przyczyny wypadku drogowego, do którego doszło w Czerwionce-Leszczynach (woj. śląskie) w piątek, 8 grudnia. Po południu przy ul. Furgoła mężczyzna kierujący osobowym seatem wymusił pierwszeństwo, kiedy włączał się do ruchu. Skończyło się to tragedią - zginął 73-latek jadący na motorowerze.